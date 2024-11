【佳純、君を守る】著者:内股弁慶講談社

工場で働く池田は、ある日、娘の佳純から電話で「結婚したい人がいる」と告げられる。娘と付き合っているという矢野恭平は、彫り師をしていて全身にタトゥーを入れていた。

本作「佳純、君を守る」は、「ヤングマガジン」月間新人賞(第530回 2024年6月期)を受賞した内股弁慶氏の短編作品。「コミックDAYS」にて8月26日より配信されている。

年頃の娘が連れてきた男は全身タトゥー。娘が選んだ人を信頼したい池田だが、どうしても不安をぬぐうことができない。幼い頃から手塩にかけて育ててきた娘の幸せを願うのは、父親として当然だ。心から娘を大切に思う父親の愛情が、時に“凶気”にもなることを感じられる作品となっている。

【あらすじ】

工場で働く池田。

ある日、娘の佳純から電話で

「結婚したい人がいる」と告げられる。

娘を守るため、父親の愛情は“凶気”に成る。

