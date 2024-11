「角煮まんじゅうちゃん」ラッピング！岩崎本舗「路面電車」

岩崎本舗は2024年10月23日(水)より、公式オリジナルキャラクター「角煮まんじゅうちゃん」ラッピングの路面電車の走行を開始。

岩崎本舗「角煮まんじゅうちゃん」ラッピングの路面電車

内容量:ハーフ角煮まんじゅう (角煮まんじゅうちゃん印)×3個入

価格 :1,080円(税込)

・岩崎本舗直営店5店舗(長崎駅店・住吉店・観光通り店・西浜町店・グラバー園店)では10月23日(水)より販売中。

そのほかの店舗では11月1日(金)〜販売開始

各店舗詳細: https://0806.jp/shop/

・岩崎本舗公式オンラインショップでは11月1日(金)より販売開始。

記念の新商品も販売しています。

懐かしさを感じるツートンカラーを基調に、看板商品の長崎角煮まんじゅうと岩崎本舗の公式オリジナルキャラクター、角煮まんじゅうちゃんがデザインされています。

長崎県内にお住まいの方も観光でいらした方も角煮まんじゅうちゃんと共に、長崎の街を巡ることができます。

●お土産にぴったり!「路面電車角煮まんじゅうちゃん」

角煮まんじゅうちゃん号の走行を記念し、岩崎本舗では新商品「路面電車角煮まんじゅうちゃん」を販売中です。

「角煮まんじゅうちゃん号」と同様のデザインが施されたパッケージは、2箱並べることで両面の角煮まんじゅうちゃんを楽しむことができます。

ハーフ角煮まんじゅうにも角煮まんじゅうちゃんの顔がプリントされており、まるで角煮まんじゅうちゃんが路面電車に乗っているかのよう。

簡単調理でパクっと食べることができるのでお子さまのおやつにもピッタリです。

長崎を存分に感じることができる商品としてお土産・ご自宅用におすすめです。

●角煮まんじゅうに新フィルムが登場

岩崎本舗の人気トップ2商品、「長崎角煮まんじゅう」「大とろ角煮まんじゅう」のフィルムがリニューアルしました。

はがしやすい仕様はそのままに、レトロなドット絵のイラストに変身。

可愛さの中にもどこか懐かしさを感じるデザインです。

