ワールドシリーズ(WS)を制したドジャースは日本時間2日、ロサンゼルス市内で優勝パレードを行い、その後、ドジャー・スタジアムで大観衆を前に祝賀イベントを開催した。

【写真を見る】大谷翔平、真美子夫人&デコピンと世界一祝う ! イベントでは英語で感謝のスピーチ「ロサンゼルス!おめでとう!」

大谷翔平(30)、山本由伸(26)ら選手たちが次々とスタジアムに姿を現し、スタンドのファンの声援に応えた。また真美子夫人、愛犬デコピンもパレード同様、イベントに参加し、ともに世界一を祝った。

スタジアム中央の特別ステージでは、D.ロバーツ監督(52)をはじめT.ヘルナンデス(32)、C.カーショウ(36)、ワールドシリーズMVPのF.フリーマン(35)らがファンに向けてマイクで熱いメッセージ。

さらに大谷も“メインMC”の指揮官から「ショウヘイ、オオタニ!」と呼ばれると、照れながらも流ちょうな英語でスピーチ。スタジアムの熱狂は最高潮となり、大谷は「This is so special moment for me. I’m so honored to be here and to be part of this team. Congratulations LosAngeles! thank you fans!

(僕にとってとても特別な瞬間です。ここにいられて、このチームの一員でいられれてとても光栄です。ロサンゼルス!おめでとう!ファンの皆さんありがとう!)」とマイクで挨拶。スタジアムはこの日一番の熱狂に包まれた。

※写真:ドジャースタジアムでの祝賀イベントに参加した大谷選手・真美子夫人・愛犬デコピン