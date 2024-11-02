¡ÖÊÆ·³¤ò·Þ·â¤»¤è¡ª¡×¡ÄÆüËÜ·³¡Ö¸¸¤ÎÀïÆ®µ¡¡¦¿ÌÅÅ¡×¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿¡ÖÈá¤·¤¹¤®¤ë±¿Ì¿¡×¤È¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë³«È¯ÈëÏÃ¡×¤ò¤¤¤ÞÌÀ¤«¤¹¡ª
2023Ç¯11·î¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ76²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡Ö¥´¥¸¥é1.0¡×¤¬º£Ç¯11·î1Æü¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ç½éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ºÆ¤ÓÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¤ò¼é¤Ã¤¿µìÄë¹ñÎ¦³¤·³Ê¼´ï¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢ºÇÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬Ã±µ¡¤Ç¥´¥¸¥é¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¶ÉÃÏÀïÆ®µ¡¡Ö¿ÌÅÅ¡×¤À¡£
¼ÂºÝ¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¡¢B29Çú·âµ¡¤ò·Þ·â¤¹¤Ù¤¯³«È¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¼ÂÀï¤ËÎ×¤àµ¡²ñ¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¸¸¤ÎÀïÆ®µ¡¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀïÆ®µ¡¤òÂçÆÃ½¸¤·¤Æ´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿Ï·ÊÞ·³»ö»¨»ï¡Ö´Ý¡×£³·î¹æ(¸½ºß¤ÏÅÅ»ÒÈÇ¤Î¤ß)¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¡¢¡Ö¸¸¤ÎÀïÆ®µ¡¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë³«È¯Êª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
½¾Íè¤Ë¤Ê¤¤¡Ö¥¨¥ó¥Æ·¿µ¡¡×¡¢ÆâÉô¤«¤éÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÅö»þ¤ÎÃ±ÍÕÃ±È¯µ¡¤Ï¡¢Æ¹ÂÎ¤ÎÀèÃ¼¤Ë¥×¥í¥Ú¥é¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤í¤ËºÇÂç¤ÎÍÈÎÏ¤òÀ¸¤à¼çÍã¤¬¿ø¤¨¤é¤ì¡¢Æ¹ÂÎ¤ÎºÇ¸åÉô¤Ë¿âÄ¾ÈøÍã¤È¿åÊ¿ÈøÍã¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÁ°Êý¤Î¥×¥í¥Ú¥é¤ò²ó¤·¤Æ¡¢¶õµ¤¤ò¸å¤í¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¯¤¯Á÷¤ê½Ð¤¹¡Ö¸£°úÎÏ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈô¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¡£
¤À¤¬¤³¤Î½¾Á°¤ÎÇÛÃÖ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢µ¡¼ó¤Ë¿åÊ¿ÈøÍã¤ËÂå¤ï¤ëÁ°Íã¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢¼çÍã¤ÏÆ¹ÂÎ¤Î¸åÉô¤ËÇÛ¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÆ¹ÂÎ¤Î¸åÃ¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤½¤Î¸å¤í¤Ç¥×¥í¥Ú¥é¤ò²ó¤¹¤³¤È¤ÇÆÀ¤¿¡Ö¿ä¿ÊÎÏ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈô¹Ô¤¹¤ëÀß·×¤¬È¯°Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥¨¥ó¥Æ·¿µ¡¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¥ó¥Æ¤È¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç³û¤Î¤³¤È¤À¡£
¤·¤«¤·Åö½é¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Æ·¿µ¡¤Ï½¾Íè¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤â½ô³°¹ñ¤Ç¤â¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ÁÂÖ¤Î¹Ò¶õµ¡¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¡¢¼ÂÍÑ¾å¤Ê¤Ë¤«Ì¤ÃÎ¤ÎÌäÂê¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤âÆâÉô¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¶õµ»¾³¤Ç¤Ï¡¢1943Ç¯8·î¤ËÉ÷Æ¶¤òÍÑ¤¤¤¿¥¨¥ó¥Æ·¿µ¡¤Î¶õÎÏ¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¡£Àï¶É¤Î°²½¤ä¸¦µæ¡¦³«È¯¤Î½ç°Ì¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤âºÇÍ¥Àè¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢44Ç¯1·î¤Ë¤Ï£Í£Ø£Ù£¶¡Ê¥¨¥ó¥Æ·¿µ¡¼Â¸³ÍÑ¤Î¾®·¿³ê¶õµ¡¡Ë¤Ë¤è¤ë³ê¶õ¥Æ¥¹¥È¤âÀ®¸ùÎ£¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢´ðÁÃÅª¤Ê¸¦µæ¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥¨¥ó¥Æ·¿µ¡¤Î¼Âµ¡¤ÎÀß·×¡¦³«È¯¤Ø¤È¿Ê¤á¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Î»ö¸Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç»¡ÃÎ¤·¤¿¡ÖB-29³«È¯¡×¾ðÊó
43Ç¯£²·î18Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°£Â-29¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¤Î»îºîÆó¹æµ¡¤¬¥Õ¥é¥¤¥È¥Æ¥¹¥ÈÃæ¤ËÄÆÍî¤·¡¢Åë¾è°÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÌ±´Ö¿Í¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç31Ì¾¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤¿¡£ÆüËÜÂ¦¤Ï¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÀÜ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¹â¹âÅÙÈô¹Ô¤¬²ÄÇ½¤ÊÄ¹µ÷Î¥½ÅÇú·âµ¡£Â¨¡29¤ò³«È¯Ãæ¤È¤Î¾ðÊó¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò²áÂçÉ¾²Á¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤½ôÅç¤ä¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¡¼¤«¤éÄ¾ÀÜ¤ËÆüËÜËÜÅÚ¤ÎÇú·â¤¬²ÄÇ½¤È¿ä»¡¡£¤ä¤¬¤Æ£Â-29¤¬´°À®¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜËÜÅÚ¤¬¶õ½±¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢£Â-29¤Î¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀï¶É¤Î°²½¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤ÇØ·Ê¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¡¢³¤·³¤ÏÁá¤¯¤â44Ç¯£²·î¤Ë¥¨¥ó¥Æ·¿µ¡¤Î¼Âµ¡³«È¯¤È»îºî¤ò·èÄê¡£¤Ä¤Þ¤ê³¤·³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Æ·¿µ¡¤òÎíÀï¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©¶õÀïÆ®µ¡¡ÊÈÆÍÑÀïÆ®µ¡¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÅÇú·âµ¡¤Î·Þ·â¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¤¤¿¶ÉÃÏÀïÆ®µ¡¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¤Î¤À¡£
¤«¤¯¤·¤ÆÆüËÜ³¤·³½é¤Î¥¨¥ó¥Æ·¿µ¡¤ÏÅö»þ¡¢Â¾¤Î¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤Î¤¢¤Ã¤¿¶å½£Èô¹Ôµ¡¤Ë¤½¤Î³«È¯¤¬È¯Ãí¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ44Ç¯£µ·î¡¢Íè¤¿¤ë¤Ù¤¥¢¥á¥ê¥«½ÅÇú·âµ¡·Þ·â¤ÎÍ×¤È¤¹¤Ù¤¯¡¢¶ÉÃÏÀïÆ®µ¡¡Ö¿ÌÅÅ¡×¤Î»îºî¤¬Àµ¼°¤ËÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¡£
£²ÅÙ¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Î¤ß¤Ç¡Ö½ªÀï¡×¡¢·Þ·â¤Î¶õÀï¤Ï¸¸¤Ë
44Ç¯£¶·î15Æü¡¢£Â-29¤¬ÆüËÜËÜÅÚ¤Î¶å½£¤òÇú·â¡£¤³¤ÎÆ±µ¡¤Ë¤è¤ëÆüËÜËÜÅÚ½é¶õ½±¤òÈéÀÚ¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÆüËÜËÜÅÚ¶õ½±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¿ÌÅÅ¡×¤Î³«È¯¤ÈÀ¸»º¤Ï¤«¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¿¤á¡¢¶õ½±¤Î·ã²½¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É¤Ç·×²è¤ÏÂçÉý¤ËÃÙ±ä¤·¡¢ÇÔÀïÌó£²¥«·îÁ°¤Î45Ç¯£¶·î¤Ë¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤Æ»îºî°ì¹æµ¡¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¤À¤¬ÃÏ¾å³êÁö»î¸³Ãæ¤Î¥×¥í¥Ú¥é¤ÎÇËÂ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢£¸·î£³Æü¤Î½éÈô¹Ô¤Î¤¢¤È¡¢¤ï¤º¤«£²ÅÙ¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤â¥Õ¥é¥¤¥È¥Æ¥¹¥È»þ¤Ë¤Ï£±ÅÙ¤âµÓ¤ò°ú¤¹þ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇÂçÂ®ÅÙ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¾å¾º¸Â³¦¤Î¥Æ¥¹¥È¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¿ÌÅÅ¡×¤Î´°À®µ¡¤Ï»îºî°ì¹æµ¡¤Î¤ß¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢½ªÀï¤Î»þÅÀ¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤ÆÅÓÃæ¤ÎÆó¡¢»°¹æµ¡¤È¡¢½½¿ôµ¡Ê¬¤ÎÉôÉÊÎà¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤«¤¯¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¶õ¤ò²æ¤¬Êª´é¤ÇÈô¹Ô¤¹¤ë£Â-29¤ÎÂçÊÔÂâ¤ò¡Ö¿ÌÅÅ¡×¤¬¿¿¤Ã¸þ¤«¤é·Þ·â¡£Âç°ÒÎÏ¤Î30mmµ¡½Æ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¼¡¡¹¤È·âÄÆ¤¹¤ëÍ¦»Ñ¤â¡¢ºÇ¿·±Ô¤Î£Ð¨¡51£È¤òÁê¼ê¤Ë¶õÀï¤ò±é¤º¤ëÍÍ»Ò¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸¸¤ËÄÙ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢£Â-29 ¶õÀï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÛÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö¿ÌÅÅ¡×¤ÎÀïË¡¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¿ÌÅÅ¡×¤¬£Â-29ÊÔÂâ¤Î¿ÊÏ©Á°Êý¾å¶õ¤ËÅ¸³«¡£¤½¤·¤ÆÆ±ÊÔÂâ¤ËÂÐ¤·¤ÆµÞ¹ß²¼¤Ç»Â¤ê¹þ¤ß¡¢30¥ß¥êµ¡½Æ¤Ç£Â-29¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤Ä¤Ä¡¢Å¨¸î±ÒÀïÆ®µ¡¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¤¿¤á²¼Êý¤Ø¤ÈÎ¥Ã¦¡£¤½¤³¤Ç¹âÂ®¤òÍø¤·¤ÆºÆ¤Ó£Â-29ÊÔÂâ¤Î¿ÊÏ©Á°Êý¾å¶õ¤Ø¤È¾º¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤Î¹¶·â¤òÈ¿Éü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤ä¤Ï¤ê¹âÂ®¤òÍø¤·¤Æ½ÅÇú·âµ¡¤ò·Þ·â¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÀïÆ®µ¡¥á¥Ã¥µ¡¼¥·¥å¥ß¥Ã¥ÈMe262¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ù¤ÎÀïË¡¤ËÎà»÷¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ù¤Ç¤µ¤¨¾å¾ºÃæ¤äµÞ¹ß²¼Á°¤ÎÂÔµ¡Ãæ¤Ë¡¢¥ì¥·¥×¥íµ¡¤Î¥Î¡¼¥¹¥¢¥á¥ê¥«¥ó£Ð-51£Ä¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ·âÄÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ£Â-29¤Î¸î±Ò¤Ï¤³¤Î£Ð-51£Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¶á¡¹¡¢¤è¤ê¹âÀÇ½¤Î£Ð-51£È¤ò£Â-29¤Î¸î±Ò¤Ë½¼¤Æ¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡££Ð-51£È¤ÎºÇÂçÂ®ÅÙ¤Ï¡Ö¿ÌÅÅ¡×¤ÎÍ½ÄêºÇÂçÂ®ÅÙ¤ò¾å²ó¤ëÌó790¥¥í¡¿£è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Æ±µ¡¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¤é¡¢ÂÐ½ÅÇú·âµ¡¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¤¤¿¡Ö¿ÌÅÅ¡×¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤·¡Ö¿ÌÅÅ¡×¤ò°ìÄê¤Îµ¡¿ô°Ê¾åÂ·¤¨¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¤ÇÆüËÜËÜÅÚ¤ÎËÉ¶õ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢£Â-29¤ÎÂ»³²¤Ï»Ë¼Â°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ·³¤Î¡ÈÉô³°Èë¡É¡Ö°Å¹æÊ¸½ñ¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡×¤¬¡È°ÛÎã¤ÎÉü´©¡É¤Ç¶È³¦ÁûÁ³¡¢¡Ö°Å¹æÊ¸½ñ¤Î°Õ³°¤ÊÊÝ´É¥Æ¥¯¡×¡ÖÅ¨¼ê¤ËÅÏ¤µ¤Ê¤¤ÊýË¡¡×¤Ê¤É¤½¤Î¡È¤¹¤´¤¤Ãæ¿È¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡Ä¡ª