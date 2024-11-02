¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¤¢¤¯¤Þ¤Ç£³¥Ð¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ê¤é¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤Ï¡Ä¡Ú¼±¼Ô¤Î¸«²ò¡Û
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£´»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï£³-£´-£²-£±¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£11·î¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ê15Æü¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¡Ê19Æü¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¬¡¢º£¸å¤â£³¥Ð¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¼±¼Ô¤Î²Ï¼£ÎÉ¹¬»á¤Ï¡Ö£´¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¸½¹Ô¤Î£³-£´-£²-£±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡²Ï¼£»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î£´»î¹ç¤Ç¿û¸¶Í³Àª¤Ï½ÐÈÖ¤Ê¤·¡£Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½¾õ¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÆ²°Â¡ÊÎ§¡ËÁª¼ê¡¢°ËÅì¡Ê½ãÌé¡ËÁª¼ê¡¢»°ãø¡Ê·°¡ËÁª¼ê¡¢ÃæÂ¼¡Ê·ÉÅÍ¡Ë¤Ê¤É¹¶·â¿§¤Î¶¯¤¤¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¿û¸¶Áª¼ê¤Ï¥¿¥¤¥×Åª¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¿û¸¶Áª¼ê¼«¿È¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯Åª¤ÊÁª¼ê¤ò¥Ï¥á¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ£´¥Ð¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï³è¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç£³¥Ð¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ê¤é¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²Ï¼£»á¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡Ö£³¥Ð¥Ã¥¯¤ò´Ó¤¯¤Ê¤é¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç£´¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯Åª¤ÊÌò³ä¤Ï°ËÅìÁª¼ê¤â»°ãøÁª¼ê¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡È¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î»ô¤¤»¦¤·¾õÂÖ¡É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¡¢¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡Ö JÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡Ö¸½¹Ô¤Î£³-£´-£²-£±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¸½¾õ¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÆ²°Â¡ÊÎ§¡ËÁª¼ê¡¢°ËÅì¡Ê½ãÌé¡ËÁª¼ê¡¢»°ãø¡Ê·°¡ËÁª¼ê¡¢ÃæÂ¼¡Ê·ÉÅÍ¡Ë¤Ê¤É¹¶·â¿§¤Î¶¯¤¤¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¿û¸¶Áª¼ê¤Ï¥¿¥¤¥×Åª¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¿û¸¶Áª¼ê¼«¿È¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯Åª¤ÊÁª¼ê¤ò¥Ï¥á¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ£´¥Ð¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï³è¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç£³¥Ð¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ê¤é¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²Ï¼£»á¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡Ö£³¥Ð¥Ã¥¯¤ò´Ó¤¯¤Ê¤é¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç£´¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯Åª¤ÊÌò³ä¤Ï°ËÅìÁª¼ê¤â»°ãøÁª¼ê¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡È¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î»ô¤¤»¦¤·¾õÂÖ¡É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¡¢¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡Ö JÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª