°¤Éô»í¤¬Îý½¬Á°¤ËÉ¬¤ºÆÉ¤àà»íá¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¤¤Ä¤â´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡½ÀÆ»½÷»Ò£µ£²¥¥íµé¤Ç£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î°¤Éô»í¡Ê£²£´¡á¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¤¬¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Îà»íá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤ËÄ©¤à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä²»³Ú²È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÉþÉô¿¿Æó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢£±Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£·»¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»Ò£¶£¶¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê£²£·¡á¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¤Î»í¤Ï¡¢ÃÅ¾å¤Ç¡Ö£µºÐ¤Î¤³¤í¤Ë·»¤Î±Æ¶Á¤Ç½ÀÆ»¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Ï¡Ø¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¡ØÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À½ÀÆ»¤ò³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÄ¾¯´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬à»íá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¡Êºî²È¤Î¡ËÉð¼Ô¾®Ï©¼ÂÆÆ¤µ¤ó¤Î¡Ø¤â¤¦°ìÂ©¡Ù¤È¤¤¤¦»í¤¬ÀÎ¤«¤é¹¥¤¡£¡ÊÍÄ¾¯´ü¤Ë¡ËÆ»¾ì¤ÇÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ËÉ¬¤ºÆÉ¤à»í¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø²¿»ö¤â¤â¤¦°ìÂ©¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¤Ä¤é¤¯¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤òà¤â¤¦°ìÂ©á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤Ï¡¢£²²óÀï¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ç¥£¥è¥é¡¦¥±¥ë¥Ç¥£¥è¥í¥ï¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Ë°ìËÜÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»í¤Ï¡Öº£¤Ï¤â¤¦½ÀÆ»Ãå¤òÃå¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎ¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤ë²áÄø¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¡£ÍèÇ¯£¶·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤½¤ÎÁª¹Í²ñ¤Î£´·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¡ÊÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
à¤â¤¦°ìÂ©á¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ºÆµ¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡£