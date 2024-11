ドジャースの大谷翔平投手(30)と山本由伸投手(26)が1日(日本時間2日)、本拠のロサンゼルスで行われた祝賀イベントに参加し、英語でのスピーチを披露した。

2020年以来4年ぶり8度目のワールドチャンピオンに輝いたドジャースは1日に市役所前のスプリング・ストリートにあるグロリア・モリーナ・グランド・パークで午前11時(同2日午前3時)過ぎからパレードを開始し、約1・6キロの行程で行われ、滞りなく終了した。

パレード後はスタジアムで祝賀イベントが行われ、選手たちが続々と入場する中、大谷は最後に登場。小走りで登場した姿が大型画面に映ると、スタジアムからは一気に大歓声が沸き起こった。

その後、ステージで選手らが次々にスピーチ。大谷も「This is such a special moment for me. I'm so honored to be here and to be part of this team. Congratulations LosAngeles, thank you fans.」(僕にとってとても特別な瞬間です。ここにいられて、このチームの一員でいられてとても光栄です。ロサンゼルス!おめでとう!ファンの方々、ありがとう!)と、英語でファンに思いを伝えた。

スピーチ後すぐに「由伸どこ行った?由伸!」と山本を探した大谷。これにチームメートたちから一斉に「ヨシコール」。山本も「サンキュー、ドジャースファン」と英語で続いて大盛り上がりとなった。

この英語でのスピーチにネットでも「大谷がちゃんと英語で話して会場沸かせたのすごいな。パーフェクト人間すぎる」「しっかり英語しゃべってて驚きました」「大谷の英語スピーチが聞けただけで起きてた価値あったわ」「大谷の英語スピーチ最高」「この流れとノリで大谷が英語でスピーチ!?私でもわかる英語だけど、さすがですわ」「大谷さんの英語スピーチに鳥肌たったw」「大谷さんと山本くんの貴重な生英語スピーチを聞けたので起きてたかいがありましたw」といった声があがり沸いていた。