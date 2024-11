ド軍はダウンタウンで優勝パレード→本拠地でセレモニー

ドジャース・大谷翔平投手は1日(日本時間2日)、ロサンゼルスのダウンタウンで行われたワールドシリーズ優勝パレードに参加。その後はドジャースタジアムでの優勝セレモニーに登場し、英語でファンに感謝を届けた。一連のイベントが終わると、真美子夫人と愛犬デコピンも登壇し、家族で写真撮影に応じた。

ドジャースはこの日、ロサンゼルスのダウンタウンでワールドシリーズ優勝パレードを行った。ナインや関係者は2階建てのバスに乗り、沿道に詰め替えたファンの声援に応えた。大谷はデコピンを抱えながら、真美子夫人とともに参加した。

本拠地でのセレモニーが始まると、真美子夫人とデコピンはベンチ裏へ移動。その間、大谷はデーブ・ロバーツ監督から促される形で登壇し、「This is so special moment for me.(私にとってとても特別な瞬間です)」などと英語でファンにメッセージを届けた。

セレモニーが終わると、真美子夫人とデコピンが再び登場。今度は壇上まで上がり、大谷とともに写真撮影を行って笑顔を見せた。(Full-Count編集部)