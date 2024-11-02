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気象台は、午前2時32分に、大雨警報（土砂災害）を宇部市、山口市、防府市、下松市、周南市、山陽小野田市に発表しました。また洪水警報を下関市、宇部市、山口市、萩市、美祢市、山陽小野田市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】山口県・宇部市、山口市、防府市、下松市、周南市、山陽小野田市に発表

西部、中部、北部では、土砂災害や河川の増水に警戒してください。西部、北部の海上では、暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■下関市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　2日昼前

□洪水警報【発表】
　2日明け方から2日夕方にかけて警戒

□暴風警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・日本海側
　最大風速　20m/s

■宇部市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日明け方から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　2日昼前

□洪水警報【発表】
　2日明け方から2日夕方にかけて警戒

■山口市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日明け方から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　2日昼前

□洪水警報【発表】
　2日明け方から2日夕方にかけて警戒

■萩市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　2日昼前

□洪水警報【発表】
　2日明け方から2日夕方にかけて警戒

□暴風警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

■防府市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日明け方から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　2日昼前

■下松市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日明け方から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　2日昼前

■長門市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　2日昼前

□暴風警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

■美祢市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　2日昼前

□洪水警報【発表】
　2日明け方から2日夕方にかけて警戒

■周南市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日明け方から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　2日昼前

■山陽小野田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日明け方から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　2日朝

□洪水警報【発表】
　2日明け方から2日夕方にかけて警戒

■阿武町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　2日昼前

□暴風警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s