【大雨警報】山口県・宇部市、山口市、防府市、下松市、周南市、山陽小野田市に発表
気象台は、午前2時32分に、大雨警報（土砂災害）を宇部市、山口市、防府市、下松市、周南市、山陽小野田市に発表しました。また洪水警報を下関市、宇部市、山口市、萩市、美祢市、山陽小野田市に発表しました。
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西部、中部、北部では、土砂災害や河川の増水に警戒してください。西部、北部の海上では、暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■下関市
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 2日昼前
2日明け方から2日夕方にかけて警戒
□暴風警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・日本海側
最大風速 20m/s
■宇部市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日明け方から2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 2日昼前
□洪水警報【発表】
2日明け方から2日夕方にかけて警戒
■山口市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日明け方から2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 2日昼前
□洪水警報【発表】
2日明け方から2日夕方にかけて警戒
■萩市
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 2日昼前
□洪水警報【発表】
2日明け方から2日夕方にかけて警戒
□暴風警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■防府市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日明け方から2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 2日昼前
■下松市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日明け方から2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 2日昼前
■長門市
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 2日昼前
□暴風警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■美祢市
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 2日昼前
□洪水警報【発表】
2日明け方から2日夕方にかけて警戒
■周南市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日明け方から2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 2日昼前
■山陽小野田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日明け方から2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 2日朝
□洪水警報【発表】
2日明け方から2日夕方にかけて警戒
■阿武町
□大雨警報
・土砂災害
2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 2日昼前
□暴風警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s