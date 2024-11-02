Mrs. GREEN APPLE、“約150分”ドキュメンタリー映像公開 アルバム『ANTENNA』の制作過程に密着
3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが1日、昨年7月5日にリリースした5枚目のオリジナルフルアルバム『ANTENNA』のドキュメンタリー映像の一部を自身のYouTubeチャンネルより公開した。
【動画】ミセス3人がわちゃわちゃオフショットも！制作シーン
同作の限定盤付属DVDに収録されている、アルバムの制作過程に密着したおよそ150分に及ぶドキュメンタリー映像「Documentary -- Episode 3 “ANTENNA”」を、全5回に分けて3週間かけて特別公開することに。この日発表されたのは「Part1」となる。
（以下、ドキュメンタリー映像公開スケジュール）
■11月1日（金）21:00
「Documentary -- Episode 3 “ANTENNA”」 Part 1
■11月6日（水）21:00
「Documentary -- Episode 3 “ANTENNA”」 Part 2
■11月11日（月）21:00
「Documentary -- Episode 3 “ANTENNA”」 Part 3
■11月16日（土）21:00
「Documentary -- Episode 3 “ANTENNA”」 Part 4
■11月21日（木）21:00
「Documentary -- Episode 3 “ANTENNA”」 Part 5
【動画】ミセス3人がわちゃわちゃオフショットも！制作シーン
同作の限定盤付属DVDに収録されている、アルバムの制作過程に密着したおよそ150分に及ぶドキュメンタリー映像「Documentary -- Episode 3 “ANTENNA”」を、全5回に分けて3週間かけて特別公開することに。この日発表されたのは「Part1」となる。
■11月1日（金）21:00
「Documentary -- Episode 3 “ANTENNA”」 Part 1
■11月6日（水）21:00
「Documentary -- Episode 3 “ANTENNA”」 Part 2
■11月11日（月）21:00
「Documentary -- Episode 3 “ANTENNA”」 Part 3
■11月16日（土）21:00
「Documentary -- Episode 3 “ANTENNA”」 Part 4
■11月21日（木）21:00
「Documentary -- Episode 3 “ANTENNA”」 Part 5