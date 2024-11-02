¡Úº²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º»£¤ê²¼¤í¤·¡Û¡ÖV¥¸¥ã¥ó¥×¡×¸ÂÄê¡ÖS.H.Figuarts Â¹¸ç¶õ¡õÎ¶-40¼þÇ¯µÇ°Edition-¡×±þÊç¼ÔÁ´°÷Âç¥µー¥Ó¥¹¤Ç±þÊç¤Ï11·î21Æü¤Þ¤Ç
2025Ç¯7·îÈ¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§11,000±ß
¡ÖV¥¸¥ã¥ó¥×12·îÆÃÂç¹æ¡×±þÊç¼ÔÁ´°÷Âç¥µー¥Ó¥¹¸þ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤â²Ä¡Ë
¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¡×¤ÎÀ¸ÃÂ40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢10·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖV¥¸¥ã¥ó¥×12·îÆÃÂç¹æ¡×¤Î±þÊç¼ÔÁ´°÷Âç¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡ÖS.H.Figuarts Â¹¸ç¶õ¡õÎ¶-40¼þÇ¯µÇ°Edition-¡×¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤¬TAMASHII NATIONS STORE¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖS.H.Figuarts Â¹¸ç¶õ¡õÎ¶-40¼þÇ¯µÇ°Edition-¡×¡£2025Ç¯7·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£²Á³Ê¤Ï11,000±ß¡£¡ÖV¥¸¥ã¥ó¥×12·îÆÃÂç¹æ¡×±þÊç¼ÔÁ´°÷¥µー¥Ó¥¹¸þ¤±¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢Á÷ÎÁ¤Ï²Á³Ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¡×Âè1´¬¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤¢¤ëÎµ¤Ë¾è¤ëÂ¹¸ç¶õ¤Î»Ñ¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥«¥éー¤ËÂ§¤Ã¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÆ»Ãå¤òÃå¤¿»Ò¶¡»þÂå¤Î¸ç¶õ¤ò¡ÖS.H.Figuarts¡×¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæß·ÇîÇ·»á¡¢STUDIO-Ï¡-»á¡¢ÅÏÊÕÍº²ð»á¤¬Ìµ²ÄÆ°Â¤·Á¤ò¡¢¥»¥í¥¦»á¤¬²ÄÆ°»Å¹þ¤ß¤òÃ´Åö¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾¯Ç¯¸ç¶õ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬´°À®
¡¡¸ç¶õ¤Ï¸¶ºî¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ò´¹ÍÑ¤ÎÉ½¾ð¥Ñー¥Ä3¼ïÎà¤Î¤Û¤«¡¢Á°È±¤äÈ±·¿¤Î°Û¤Ê¤ëÆ¬Éô¥Ñー¥Ä¤âÉÕÂ°¡£¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñー¥Ä¤Ë¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç¸«¤»¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó·ý¡×¤Î¥Ýー¥º¤Î¥°ー¡¢¥Á¥ç¥¡¢¥Ñー¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×Ï¢ºÜÅö»þ¤Î¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤ß¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥ó¥Õ¥¡ー¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
É½¾ð¥Ñー¥Ä¤Ï3¼ïÎà¤ÈÈ±·¿°ìÂÎ·¿¤ÎÆ¬Éô¤âÉÕÂ°¡£É½¾ð¤â¸¶ºî¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤ë
Éð´ï¤ÏÇ¡°ÕËÀ¤È¥È¥ó¥Õ¥¡ー¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥Ýー¥º¤â³Ú¤·¤á¤ë
¡¡°ìÊý¤ÎÎµ¤ÏÈó²ÄÆ°¤Î¥¹¥¿¥Á¥åー¤Ç¡¢¥·¥§¥ó¥í¥ó¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦Ä»»³ÌÀ»á¤Îºî²è¤é¤·¤¤°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë»Ñ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤Ë¤è¤ë±À¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤â¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæºÂ¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¡×40¼þÇ¯¤Î¥í¥´¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¡¢µÇ°¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤â¹â¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿²Ä°¦¤¤Îµ¡£¤¯¤Í¤Ã¤¿É¦¤äÆ¹ÂÎ¤â¼«Á³¤ÊÂ¤·Á¤À
ÂæºÂ¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¡×40¼þÇ¯¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤ë¡£¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤âÆ±º¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À
¡¡¤³¤Î±þÊç¼ÔÁ´°÷Âç¥µー¥Ó¥¹¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤Ë¤Ï¡ÖV¥¸¥ã¥ó¥×12·îÆÃÂç¹æ¡×·ÇºÜ¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£»æÈÇ¤ÎËÜ»ï¤Ï¸½ºß»Ô¾ìºß¸Ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Kindle¤È¥¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅ»ÒÈÇ¤«¤é¤â±þÊç¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤Ê¤ª±þÊç¤Ï¡ÖV¥¸¥ã¥ó¥×WEB¡×¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¹Ô¤¨¡¢ÄùÀÚ¤Ï11·î21Æü16»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏÆ±¥Úー¥¸¤ò»²¾È¤Î¤³¤È¡£ËÜ¹Æ·ÇºÜ»þ¤Ê¤é¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ç¡¢Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
³ÆÉô¥Ç¥£¥Æー¥ë
(C)¥Ðー¥É¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó