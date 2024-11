10月28日~11月1日掲載分

10月28日より11月1日までの5日間に発売され、記事化を行なったコミックス最新刊の情報などをまとめて紹介する。

今週は、10月29日に“ドカ食い”を趣味とする可愛いOLの生活を描くまるよのかもめ氏のグルメギャグマンガ「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」の1巻が発売。同日、「俺妹」や「エロマンガ先生」の作者としても知られるライトノベル作家・伏見つかさ氏の最新作をコミカライズした「私の初恋は恥ずかしすぎて誰にも言えない」1巻も発売された。

11月1日には、「ONE PIECE」110巻、「SAKAMOTO DAYS」19巻、「ダンダダン」17巻、「ワンパンマン」32巻、「新テニスの王子様」43巻、「怪獣8号」14巻なども発売されている。

Amazonでは、未来が書かれた日記を巡る、えすのサカエによるサバイバル・サスペンスマンガ「未来日記」のkindle版が全巻33円均一で販売されるセールも開催されている。

今週掲載の本日発売記事

・「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」1巻が本日発売! 暴食で“至る”グルメギャグマンガがついに単行本化

・「俺妹」「エロマンガ先生」作者の新作をコミカライズ! 「私の初恋は恥ずかしすぎて誰にも言えない」1巻が本日発売

・「描くなるうえは」4巻が本日発売! 表紙では遊園地デートver.のニーナがギャルピース

・「ONE PIECE」110巻が本日発売! 世界を震撼させるベガパンクの放送の内容とは!?

・「SAKAMOTO DAYS」19巻が本日発売! “最恐の男”出現によって世紀の殺し屋展編クライマックスへ

・「ダンダダン」17巻が本日発売! 金の玉を取り戻すためモモがズマと共闘

・「ワンパンマン」32巻が本日発売! ガロウと金属バットがまさかの共闘!?

・「新テニスの王子様」43巻が本日発売! リョーマvsリョーガの兄弟対決で思わぬアクシデントが勃発!?

・「怪獣8号」14巻が本日発売! カフカが昇華させた防衛隊式格闘術は怪獣9号に通用するのか

・Amazon kindleにてマンガ「未来日記」全巻33円均一セールが実施中

・「【推しの子】」や「呪術廻戦」も対象に! コミックシーモア限定10冊30%OFFクーポンキャンペーン開催

