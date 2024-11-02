大阪の年末フェス『レディクレ』第3弾・18組出演発表 民生・ウルフルズ・ホルモンから新鋭まで【一覧】
FM802の年末恒例の音楽フェス『レディクレ』こと『FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024ｰレディクレ15th-』（12月27〜29日、インテックス大阪）第3弾ラインナップが、11月1日発表された。
【集合ショット】生田斗真＆奈緒らと、サプライズ登場したマキシマムザホルモン
奥田民生（GOZ）、ウルフルズ、くるり、RIZE、マキシマム ザ ホルモンらベテラン・中堅勢から、勢いあるDISH//、マカロニえんぴつ、サバシスター、ねぐせ。、ヤングスキンーら18組が加わった。
さらに、期待のアーティストが集結する「LIVE HOUSE Antenna」のラインナップが、7日放送の『RADIO∞INFINITY』（深0：00）で発表される。
■『FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024ｰレディクレ15th-』
日時：2024年12月27日（金）・28日（土）・29日（日）午前11時OPEN・正午START
※OPEN、START変更になる可能性あり
会場：インテックス大阪
・12月27日（金）※＝第3弾発表
imase
奥田民生（GOZ） ※
go!go!vanillas ※
サバシスター ※
ザ・クロマニヨンズ
ストレイテナー
Tele
DISH// ※
10-FEET
なとり
ハンブレッダーズ
Vaundy
羊文学
BRAHMAN
マキシマム ザ ホルモン ※
・12月28日（土）※＝第3弾発表
打首獄門同好会
ウルフルズ ※
9mm Parabellum Bullet
くるり ※
Kroi ※
SHISHAMO
SiM ※
東京スカパラダイスオーケストラ
TRICERATOPS
ハルカミライ
04 Limited Sazabys ※
フジファブリック
flumpool
BLUE ENCOUNT
bokula.
マカロニえんぴつ ※
ヤバイTシャツ屋さん
UNISON SQUARE GARDEN
RIZE ※
WurtS
・12月29日（日）※＝第3弾発表
androp×SHE'S ※
OKAMOTO’S
KANA-BOON
キュウソネコカミ
クリープハイプ
Saucy Dog
サンボマスター
THE BAWDIES ※
sumika
Chilli Beans.
This is LAST
怒髪天 ※
ねぐせ。 ※
PEOPLE 1
ビッケブランカ
フラワーカンパニーズ ※
ヤングスキニー ※
レキシ
【集合ショット】生田斗真＆奈緒らと、サプライズ登場したマキシマムザホルモン
奥田民生（GOZ）、ウルフルズ、くるり、RIZE、マキシマム ザ ホルモンらベテラン・中堅勢から、勢いあるDISH//、マカロニえんぴつ、サバシスター、ねぐせ。、ヤングスキンーら18組が加わった。
■『FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024ｰレディクレ15th-』
日時：2024年12月27日（金）・28日（土）・29日（日）午前11時OPEN・正午START
※OPEN、START変更になる可能性あり
会場：インテックス大阪
・12月27日（金）※＝第3弾発表
imase
奥田民生（GOZ） ※
go!go!vanillas ※
サバシスター ※
ザ・クロマニヨンズ
ストレイテナー
Tele
DISH// ※
10-FEET
なとり
ハンブレッダーズ
Vaundy
羊文学
BRAHMAN
マキシマム ザ ホルモン ※
・12月28日（土）※＝第3弾発表
打首獄門同好会
ウルフルズ ※
9mm Parabellum Bullet
くるり ※
Kroi ※
SHISHAMO
SiM ※
東京スカパラダイスオーケストラ
TRICERATOPS
ハルカミライ
04 Limited Sazabys ※
フジファブリック
flumpool
BLUE ENCOUNT
bokula.
マカロニえんぴつ ※
ヤバイTシャツ屋さん
UNISON SQUARE GARDEN
RIZE ※
WurtS
・12月29日（日）※＝第3弾発表
androp×SHE'S ※
OKAMOTO’S
KANA-BOON
キュウソネコカミ
クリープハイプ
Saucy Dog
サンボマスター
THE BAWDIES ※
sumika
Chilli Beans.
This is LAST
怒髪天 ※
ねぐせ。 ※
PEOPLE 1
ビッケブランカ
フラワーカンパニーズ ※
ヤングスキニー ※
レキシ