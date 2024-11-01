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気象台は、午後11時55分に、大雨警報（土砂災害）を下関市、萩市、長門市、美祢市、阿武町に発表しました。また暴風警報を下関市、萩市、長門市、阿武町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】山口県・下関市、萩市、長門市、美祢市、阿武町に発表

西部、北部では、2日未明から2日夕方まで土砂災害に警戒してください。西部、北部の海上では、2日明け方から2日昼過ぎまで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■下関市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日未明から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　2日昼前

□暴風警報【発表】
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・日本海側
　最大風速　20m/s

■萩市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日未明から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　2日昼前

□暴風警報【発表】
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

■長門市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日未明から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　2日昼前

□暴風警報【発表】
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

■美祢市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日未明から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　2日昼前

■阿武町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日未明から2日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　2日昼前

□暴風警報【発表】
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s