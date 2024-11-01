【大雨警報】山口県・下関市、萩市、長門市、美祢市、阿武町に発表
気象台は、午後11時55分に、大雨警報（土砂災害）を下関市、萩市、長門市、美祢市、阿武町に発表しました。また暴風警報を下関市、萩市、長門市、阿武町に発表しました。
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西部、北部では、2日未明から2日夕方まで土砂災害に警戒してください。西部、北部の海上では、2日明け方から2日昼過ぎまで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■下関市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日未明から2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 2日昼前
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・日本海側
最大風速 20m/s
■萩市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日未明から2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 2日昼前
□暴風警報【発表】
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■長門市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日未明から2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 2日昼前
□暴風警報【発表】
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■美祢市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日未明から2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 2日昼前
■阿武町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日未明から2日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 2日昼前
□暴風警報【発表】
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s