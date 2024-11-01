【大雨警報】長崎県・平戸市、松浦市に発表
気象台は、午後11時41分に、大雨警報（土砂災害）を平戸市、松浦市に発表しました。
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北部では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。北部、壱岐・対馬、五島の海上では、暴風に警戒してください。五島では、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■佐世保市（宇久地域を除く）
□大雨警報
・土砂災害
2日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
2日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 2日昼前
2日昼前にかけて警戒
■佐世保市（宇久地域）
□暴風警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■平戸市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日未明から2日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 2日朝
□暴風警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 20m/s
■松浦市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日未明から2日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 2日朝
□暴風警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 20m/s
■下対馬
□暴風警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■上対馬
□暴風警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■壱岐市
□暴風警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■五島市
□暴風警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■西海市（江島・平島）
□暴風警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■小値賀町
□暴風警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■新上五島町
□暴風警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m