1日午後11時16分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の茨城鹿嶋市と神栖市、千葉県の旭市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

茨城鹿嶋市 神栖市





□千葉県旭市

■震度2

□茨城県

土浦市 石岡市 潮来市

稲敷市 かすみがうら市 桜川市

行方市 鉾田市 水戸市

日立市 笠間市 ひたちなか市

小美玉市 大洗町 東海村



□千葉県

銚子市 東金市 匝瑳市

香取市 山武市 多古町

東庄町 九十九里町 横芝光町

成田市



□栃木県

真岡市

■震度1

□茨城県

龍ケ崎市 下妻市 常総市

取手市 牛久市 つくば市

守谷市 筑西市 坂東市

つくばみらい市 美浦村 阿見町

河内町 利根町 常陸太田市

高萩市 北茨城市 常陸大宮市

那珂市 茨城町 城里町

大子町



□千葉県

神崎町 芝山町 一宮町

長南町 千葉中央区 千葉花見川区

千葉若葉区 千葉美浜区 市川市

野田市 千葉佐倉市 柏市

八千代市 八街市 印西市

白井市 富里市 栄町

君津市



□栃木県

宇都宮市 小山市 那須烏山市

下野市 益子町 市貝町

芳賀町 壬生町 大田原市



□福島県

郡山市 白河市 須賀川市

田村市 鏡石町 天栄村

泉崎村 棚倉町 矢祭町

玉川村 浅川町 古殿町

いわき市 双葉町 浪江町



□群馬県

沼田市 渋川市



□埼玉県

加須市 久喜市 さいたま緑区

春日部市 三郷市 吉川市

宮代町



□東京都

東京千代田区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。