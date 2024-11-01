茨城県、千葉県で最大震度3の地震 茨城県・茨城鹿嶋市、神栖市、千葉県・旭市
1日午後11時16分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、茨城県の茨城鹿嶋市と神栖市、千葉県の旭市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□茨城県
茨城鹿嶋市 神栖市
旭市
■震度2
□茨城県
土浦市 石岡市 潮来市
稲敷市 かすみがうら市 桜川市
行方市 鉾田市 水戸市
日立市 笠間市 ひたちなか市
小美玉市 大洗町 東海村
□千葉県
銚子市 東金市 匝瑳市
香取市 山武市 多古町
東庄町 九十九里町 横芝光町
成田市
□栃木県
真岡市
■震度1
□茨城県
龍ケ崎市 下妻市 常総市
取手市 牛久市 つくば市
守谷市 筑西市 坂東市
つくばみらい市 美浦村 阿見町
河内町 利根町 常陸太田市
高萩市 北茨城市 常陸大宮市
那珂市 茨城町 城里町
大子町
□千葉県
神崎町 芝山町 一宮町
長南町 千葉中央区 千葉花見川区
千葉若葉区 千葉美浜区 市川市
野田市 千葉佐倉市 柏市
八千代市 八街市 印西市
白井市 富里市 栄町
君津市
□栃木県
宇都宮市 小山市 那須烏山市
下野市 益子町 市貝町
芳賀町 壬生町 大田原市
□福島県
郡山市 白河市 須賀川市
田村市 鏡石町 天栄村
泉崎村 棚倉町 矢祭町
玉川村 浅川町 古殿町
いわき市 双葉町 浪江町
□群馬県
沼田市 渋川市
□埼玉県
加須市 久喜市 さいたま緑区
春日部市 三郷市 吉川市
宮代町
□東京都
東京千代田区
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。