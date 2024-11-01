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1日午後11時16分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の茨城鹿嶋市と神栖市、千葉県の旭市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□茨城県
茨城鹿嶋市　神栖市

□千葉県
旭市

■震度2
□茨城県
土浦市　石岡市　潮来市
稲敷市　かすみがうら市　桜川市
行方市　鉾田市　水戸市
日立市　笠間市　ひたちなか市
小美玉市　大洗町　東海村

□千葉県
銚子市　東金市　匝瑳市
香取市　山武市　多古町
東庄町　九十九里町　横芝光町
成田市

□栃木県
真岡市

■震度1
□茨城県
龍ケ崎市　下妻市　常総市
取手市　牛久市　つくば市
守谷市　筑西市　坂東市
つくばみらい市　美浦村　阿見町
河内町　利根町　常陸太田市
高萩市　北茨城市　常陸大宮市
那珂市　茨城町　城里町
大子町

□千葉県
神崎町　芝山町　一宮町
長南町　千葉中央区　千葉花見川区
千葉若葉区　千葉美浜区　市川市
野田市　千葉佐倉市　柏市
八千代市　八街市　印西市
白井市　富里市　栄町
君津市

□栃木県
宇都宮市　小山市　那須烏山市
下野市　益子町　市貝町
芳賀町　壬生町　大田原市

□福島県
郡山市　白河市　須賀川市
田村市　鏡石町　天栄村
泉崎村　棚倉町　矢祭町
玉川村　浅川町　古殿町
いわき市　双葉町　浪江町

□群馬県
沼田市　渋川市

□埼玉県
加須市　久喜市　さいたま緑区
春日部市　三郷市　吉川市
宮代町

□東京都
東京千代田区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。