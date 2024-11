世界の歌姫マライア・キャリーさん(54)の冬の定番曲『恋人たちのクリスマス』。12月24日が『マライア・キャリー「恋人たちのクリスマス」の日』として、日本記念日協会から11月1日に正式認定されたいうことです。

これまで2億枚以上のアルバムセールスやグラミー賞受賞など、数多くのヒット曲を世に送り出しているマライア・キャリーさん(レコード会社発表)。“クリスマスの女王”という異名をもつマライア・キャリーさんの代表曲『恋人たちのクリスマス』(原題:『All I Want For Christmas Is You』)は1994年に発売され、日本だけでなく世界中の冬を彩る楽曲となりました。今年、発売30周年を記念し、12月24日を『マライア・キャリー「恋人たちのクリスマス」の日』として、日本記念日協会から11月1日正式に認定されたということです。