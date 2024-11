ラッパーでアーティスト、「練馬のビヨンセ」の異名を持つ、ちゃんみな(26)が1日、インスタグラムを更新。アーティストで夫のASH ISLAND(25)との間に第1子女児が誕生したと発表した。

新生児の右手が親の右手の小指をつかむモノクロ写真をアップし「I love you, my princess」とつづった。夫のASH ISLANDもストーリーズを更新し「Welcome to the world My littli princess」と祝福した。

7月にちゃんみなはASH ISLANDとのツーショット写真などをアップし「この度アーティストのASH ISLANDさんと結婚致しましたことをご報告させて頂きます!」と報告。続けて「私の人生においてかけがえのない人 最愛の人であり大親友でもある人と家族になることが出来て本当に幸せです そして今2人の間に第一子を授かることができました」と明かしている。

ちゃんみなは「BAZOOKA!!! 高校生RAP選手権」の第9回大会に出場し、2回戦敗退に終わったもののインパクトを残した。ASH ISLANDは韓国の人気ラッパー。