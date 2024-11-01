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気象台は、午後10時31分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を佐世保市（宇久地域を除く）に発表しました。また洪水警報を佐世保市（宇久地域を除く）に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・佐世保市（宇久地域を除く）に発表

北部では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。北部、壱岐・対馬、五島の海上では、暴風に警戒してください。五島では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■佐世保市（宇久地域を除く）
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　2日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　2日昼前

□洪水警報【発表】
　2日昼前にかけて警戒

■佐世保市（宇久地域）
□暴風警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■平戸市
□暴風警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　20m/s

■松浦市
□暴風警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　20m/s

■下対馬
□暴風警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

■上対馬
□暴風警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

■壱岐市
□暴風警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

■五島市
□暴風警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■西海市（江島・平島）
□暴風警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■小値賀町
□暴風警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■新上五島町
□暴風警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s
□波浪警報
　2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m