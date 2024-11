ファントムシータの世界ツアー<Phantom Siita 1st WORLD TOUR “Moth to a flame”>の開催が発表された。日本武道館で初めての単独ライブ<ファントムシータ 1st LIVE 2024「ハイネ」>を成功させ、デビューから1年足らずで世界ツアーという異例のスピードだ。2025年1月に台北でスタートを切り、全15都市を回る大規模世界ツアーとなる。デビューからわずか半年余りで初めて日本武道館で単独ライブを行い、ほどなくして海外へ飛び出すファントムシータだが、「危ないと分かっていてもファントムシータに手を伸ばすファンの方々」こそが、ツアータイトルの"Moth to a flame"…「飛んで火に入る夏の虫」であるという考えから、このタイトルが付けられた。

<Phantom Siita 1st WORLD TOUR “Moth to a flame” >



https://phantomsiita-special.jp/mothtoaflame/2025年1月16日(木) 台北 Legacy Taipei2025年1月18日(土) マニラ Samsung Hall2025年1月21日(火) シンガポール Capitol Theatre2025年1月23日(木) クアラルンプール Zepp Kuala Lumpur2025年1月28日(火) サンノゼ San Jose Civic2025年1月30日(木) アナハイム House of Blues2025年2月2日(日) ダラス The Factory in Deep Ellum2025年2月3日(月) ヒューストン Smart Financial Center2025年2月6日(木) シカゴ The Vic2025年2月8日(土) ニューヨーク Palladium Times Square2025年2月10日(月) トロント Rebel2025年2月13日(木) ユトレヒト Tivoli2025年2月15日(土) パリ Bataclan2025年2月17日(月) ベルリン Metropol2025年2月19日(水) ロンドン Electric Ballroom