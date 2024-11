サンエックスの人気キャラクター、リラックマの新しいテーマが発表された。新テーマは『すてきなお家』。アイテムは12月上旬ころから全国の販売店やネットショップで販売される。新テーマとアイテムを紹介する。2023年に20周年を迎えたリラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

今回、新たなテーマが発表されたのでご紹介。〜『すてきなお家』テーマ〜ふわふわなツイードのクッション、だんごのライトやいちごのドレッサー…リラックマたちが好きそうな家具がいっぱい!すてきなお家でくつろいだリラックマたちなのでした。新テーマのアイテムは、メモパッドやノートなどの文具系から、ポーチやアロマディフューザーなどの雑貨、もちろんぬいぐるみもラインナップ。テーマに合わせて、すてきなお家で楽しむリラックマたちに癒される、かわいい家具やお部屋など細かい部分まで見どころ満載なデザインが、オシャレで暖かみのあるカラーリングでまとめられている。デザインにも登場するツイード生地を使用した縫製品やふわふわな触り心地のぬいぐるみなど、これから寒くなる季節にピッタリな仕様のアイテムもそろっている。冬はリラックマたちと『すてきなお家』で過ごしてみては。(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.