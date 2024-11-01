礼賛、令和ロマン・高比良くるまを迎えたシングルMV公開
礼賛が、令和ロマン・高比良くるまを迎えたシングル『GOLDEN BUDDY feat. くるま』のミュージックビデオを公開した。
関連記事：サーヤが語る「礼賛」だから表現できる自分らしさ、川谷絵音と共鳴し合うポップな感性
サーヤ（ラランド）がCLR名義で作詞作曲とボーカルを担当し、晩餐＝川谷絵音（G）、簸=木下哲（G）、春日山=休日課長（B）、foot vinegar=GOTO（Dr）が参加する5人組バンド、礼賛。
今作は、自らもラッパー/プロデューサーとして活動する気鋭の映像作家、ISSEIが監督を務め、ゴージャスとクールが共存した映像美で、楽曲の世界観を見事に表現している。
なお、今楽曲がテーマソングとなり、サーヤ、くるまともに出演するAmazon Originalの新番組『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』も配信開始している。
＜リリース情報＞
礼賛
Digital SG『GOLDEN BUDDY feat. くるま』
発売日：2024年10月30日（水）
配信リンク：https://raisan.lnk.to/GDB
＜ライブ情報＞
礼賛 ONEMAN TOUR 2025「NICE BUDDY」
2月28日（金）東京 EX THEATER ROPPONGI
3月3日（月）兵庫 神戸Habor Studio
3月4日（火）京都 磔磔
3月7日（金）北海道 PENNY LANE 24
3月8日（土）北海道 小樽GOLDSTONE
3月13日（木）香川 高松MONSTER
3月16日（日）大阪 なんばHatch
3月21日（金）石川 EIGHT HALL
3月23日（日）宮城 Rensa
3月25日（火）愛知 DIAMOND HALL
3月27日（木）福岡 DRUM LOGOS
3月28日（金）岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
3月30日（日）東京 Zepp Haneda（TOKYO）
Instagram https://www.instagram.com/raisan_official
YouTube https://www.youtube.com/@raisan_official
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サーヤ（ラランド）がCLR名義で作詞作曲とボーカルを担当し、晩餐＝川谷絵音（G）、簸=木下哲（G）、春日山=休日課長（B）、foot vinegar=GOTO（Dr）が参加する5人組バンド、礼賛。
今作は、自らもラッパー/プロデューサーとして活動する気鋭の映像作家、ISSEIが監督を務め、ゴージャスとクールが共存した映像美で、楽曲の世界観を見事に表現している。
＜リリース情報＞
礼賛
Digital SG『GOLDEN BUDDY feat. くるま』
発売日：2024年10月30日（水）
配信リンク：https://raisan.lnk.to/GDB
＜ライブ情報＞
礼賛 ONEMAN TOUR 2025「NICE BUDDY」
2月28日（金）東京 EX THEATER ROPPONGI
3月3日（月）兵庫 神戸Habor Studio
3月4日（火）京都 磔磔
3月7日（金）北海道 PENNY LANE 24
3月8日（土）北海道 小樽GOLDSTONE
3月13日（木）香川 高松MONSTER
3月16日（日）大阪 なんばHatch
3月21日（金）石川 EIGHT HALL
3月23日（日）宮城 Rensa
3月25日（火）愛知 DIAMOND HALL
3月27日（木）福岡 DRUM LOGOS
3月28日（金）岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
3月30日（日）東京 Zepp Haneda（TOKYO）
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