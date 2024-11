【早乙女 志乃 ナースver. by 千種みのり】2025年2月 発売予定価格:21,780円【白雪 恋 ナースver. by 千種みのり】2025年3月 発売予定価格:21,780円

コトブキヤは、フィギュア「早乙女 志乃 ナースver. by 千種みのり」と「白雪 恋 ナースver. by 千種みのり」の予約受付を11月1日より開始した。発売は「早乙女 志乃 ナースver. by 千種みのり」が2025年2月、「白雪 恋 ナースver. by 千種みのり」が2025年3月を予定しており、価格は各21,780円。

本商品はイラストレーター・千種みのり氏のオリジナルキャラクター「早乙女 志乃」と「白雪 恋」をナース服姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

「早乙女 志乃 ナースver. by 千種みのり」は白いナース服から見え隠れする白い肌や手にした注射器など細かく造形されている。髪の毛はグラデーション塗装が施されている。

「白雪 恋 ナースver. by 千種みのり」は黒いナース服から大胆に開いた胸元や挑発的に見つめる表情も丁寧に造形されている。ナース衣装の質感や髪の毛の造形、セクシーなボディラインも魅力的に表現されている。

また、各商品に専用のクッション台座が付属する。

早乙女 志乃 ナースver. by 千種みのり

2025年2月 発売予定

価格:21,780円

スケール:1/7

サイズ:全高約170mm(台座含む)

□「コトブキヤオンラインショップ」の「早乙女 志乃 ナースver. by 千種みのり」

白雪 恋 ナースver. by 千種みのり

2025年3月 発売予定

価格:21,780円

スケール:1/7

サイズ:全高約168mm(台座含む)

□「コトブキヤオンラインショップ」の「白雪 恋 ナースver. by 千種みのり」

(C)千種みのり

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。