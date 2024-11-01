三代目 J SOUL BROTHERS、「R.Y.U.S.E.I.′ 10th Anniversary REMASTERED ver.」を11月10日にリリース
三代目 J SOUL BROTHERSのデビュー日でもある11月10日に、代表曲のひとつ「R.Y.U.S.E.I.」を「R.Y.U.S.E.I.' 10th Anniversary REMASTERED ver.」として配信リリースする。
2014年6月25日に「R.Y.U.S.E.I.」がリリースされてから10年となるが、そのEDMを取り入れたキャッチーなメロディーラインと疾走感あふれるサウンドは、リリース当初から多くのリスナーを魅了し、ダンス「ランニングマン」とともに大きなムーブメントを巻き起こし、SNSで「真似したいダンス楽曲」の先駆け的存在となった。同年のレコード大賞を受賞し、これまでの累計ストリーミング数1.5億超え、ミュージック総再生数1.79億を超えている作品だ。
11月10日に「R.Y.U.S.E.I.' 10th Anniversary REMASTERED ver.」がリリースされ、11月13日には最新アルバム 『ECHOES of DUALITY』が発売される。全て新曲で構成されたアルバムで、楽曲やビジュアルなどで二面性を表現したものだという。
そして11月16日からは、みずほPayPayドーム福岡公演を皮切りにドームツアー＜三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2024“ECHOES OF DUALITY”＞へと突入する。
三代目 J SOUL BROTHERS New Album 『ECHOES of DUALITY』
<全7タイプ>
▼一般流通商品
[A] AL+DVD（スマプラ対応）：RZCD-67136/B ￥8,800（税込み）
※初回仕様：未定 / 初回特典（封入）：未定
[B] AL+Blu-ray Disc（スマプラ対応）：RZCD-67137/B ￥8,800（税込み）
※初回仕様：未定 / 初回特典（封入）：未定
[C] AL（ CD ONLY / スマプラ対応）：RZCD-67138 ￥5,500（税込み）
▼オフィシャルSHOP限定商品【MATE盤】
[D] AL+DVD（スマプラ対応）＋オリジナル・グッズ：RZZ1-67139/B ￥16,500（税込み）
※初回生産限定盤
※仕様：未定 / 特典（封入）：未定
※GOODS ：MATE exclusive "ECHOES of DUALITY” ペンライトカバー
[E] AL+Blu-ray Disc（スマプラ対応）＋オリジナル・グッズ：RZZ1-67140/B ￥16,500（税込み）
※初回生産限定盤
※仕様：未定 / 特典（封入）：未定
※GOODS ：MATE exclusive "ECHOES of DUALITY” ペンライトカバー
[F] AL+DVD（スマプラ対応）：RZC1-67141/B ￥11,000（税込み）
※初回仕様：未定 / 初回特典（封入）：未定
[G] AL+Blu-ray Disc（スマプラ対応）：RZC1-67142/B ￥11,000（税込み）
※初回仕様：未定 / 初回特典（封入）：未定
<収録予定内容>
[CD]
▼全品番共通
01.BLAZE / Prod.GRP
02.TOKYO BLACK HOLE / Prod.A.G.O
03.Baby don't cry / Prod.GeG
04.You got my mind / Prod.GooDee & 3House
05.Lucky / Prod.Zot on the WAVE
06.LIT IT UP / Prod.KM
07.CRAZY-CRAZY-CRAZY / Prod.Chaki Zulu
08.DEVELOP / Prod.J SOUL BROTHERS III & Aile The Shota
09.Make up / Prod.w.a.u & VivaOla
10.Best life / Prod.JIGG
[DVD/Blu-ray Disc]
01.'BLAZE' Music Video
02.'BLAZE' Dance Performance Video
03.'BLAZE' Behind The Scenes
04.'Baby don't cry' Concept Video
05.'Baby don't cry' Behind The Scenes
06.'DEVELOP' Music Video
07.'DEVELOP' Behind The Scenes
※[A] [B] [D] [E] [F] [G]で共通の収録内容になります。
※[C]は、収録されません。
▼オンラインストアリンク一覧
https://avex.lnk.to/DrGTlR-20241113-EoD
▼特典情報<まとめ>
https://jsoulb.jp/news/article/?id=1119167
▼LDHオフィシャルSHOP限定商品・特典情報の詳細
https://jsoulb.jp/news/article/?id=1119168
【お問い合わせ】
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