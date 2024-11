三代目 J SOUL BROTHERSのデビュー日でもある11月10日に、代表曲のひとつ「R.Y.U.S.E.I.」を「R.Y.U.S.E.I.' 10th Anniversary REMASTERED ver.」として配信リリースする。2014年6月25日に「R.Y.U.S.E.I.」がリリースされてから10年となるが、そのEDMを取り入れたキャッチーなメロディーラインと疾走感あふれるサウンドは、リリース当初から多くのリスナーを魅了し、ダンス「ランニングマン」とともに大きなムーブメントを巻き起こし、SNSで「真似したいダンス楽曲」の先駆け的存在となった。同年のレコード大賞を受賞し、これまでの累計ストリーミング数1.5億超え、ミュージック総再生数1.79億を超えている作品だ。

三代目 J SOUL BROTHERS New Album 『ECHOES of DUALITY』



2024.11.13(WED)RELEASE<全7タイプ>▼一般流通商品[A] AL+DVD(スマプラ対応):RZCD-67136/B ¥8,800(税込み)※初回仕様:未定 / 初回特典(封入):未定[B] AL+Blu-ray Disc(スマプラ対応):RZCD-67137/B ¥8,800(税込み)※初回仕様:未定 / 初回特典(封入):未定[C] AL( CD ONLY / スマプラ対応):RZCD-67138 ¥5,500(税込み)▼オフィシャルSHOP限定商品【MATE盤】[D] AL+DVD(スマプラ対応)+オリジナル・グッズ:RZZ1-67139/B ¥16,500(税込み)※初回生産限定盤※仕様:未定 / 特典(封入):未定※GOODS :MATE exclusive "ECHOES of DUALITY” ペンライトカバー[E] AL+Blu-ray Disc(スマプラ対応)+オリジナル・グッズ:RZZ1-67140/B ¥16,500(税込み)※初回生産限定盤※仕様:未定 / 特典(封入):未定※GOODS :MATE exclusive "ECHOES of DUALITY” ペンライトカバー[F] AL+DVD(スマプラ対応):RZC1-67141/B ¥11,000(税込み)※初回仕様:未定 / 初回特典(封入):未定[G] AL+Blu-ray Disc(スマプラ対応):RZC1-67142/B ¥11,000(税込み)※初回仕様:未定 / 初回特典(封入):未定<収録予定内容>[CD]▼全品番共通01.BLAZE / Prod.GRP02.TOKYO BLACK HOLE / Prod.A.G.O03.Baby don't cry / Prod.GeG04.You got my mind / Prod.GooDee & 3House05.Lucky / Prod.Zot on the WAVE06.LIT IT UP / Prod.KM07.CRAZY-CRAZY-CRAZY / Prod.Chaki Zulu08.DEVELOP / Prod.J SOUL BROTHERS III & Aile The Shota09.Make up / Prod.w.a.u & VivaOla10.Best life / Prod.JIGG[DVD/Blu-ray Disc]01.'BLAZE' Music Video02.'BLAZE' Dance Performance Video03.'BLAZE' Behind The Scenes04.'Baby don't cry' Concept Video05.'Baby don't cry' Behind The Scenes06.'DEVELOP' Music Video07.'DEVELOP' Behind The Scenes※[A] [B] [D] [E] [F] [G]で共通の収録内容になります。※[C]は、収録されません。▼オンラインストアリンク一覧https://avex.lnk.to/DrGTlR-20241113-EoD▼特典情報<まとめ>https://jsoulb.jp/news/article/?id=1119167▼LDHオフィシャルSHOP限定商品・特典情報の詳細https://jsoulb.jp/news/article/?id=1119168【お問い合わせ】(1)オフィシャルSHOP限定商品に関するお問い合わせmu-mo SHOPカスタマーサポートhttps://shop.mu-mo.net/avx/sv/supportPolicy?p_type=1(2)その他に関するお問い合わせエイベックス・カスタマーサポートhttps://avex.com/jp/ja/contact/product/