P&Gジャパンは、シャンプー世界売上No.1(2022年7月から2023年6月までのニールセンの売上データに基づく)ブランドであり、60年以上の頭皮研究の歴史を誇るh&sから、男性用リンスのいらないシャンプー ゴールド 2イン1を発売する。新製品発売に併せて、h&s for menの既存シリーズもパッケージをリニューアルし、11月1日から販売を開始する。

シャンプーとリンスの2つの効果を1本にまとめた2イン1のタイプの製品が新登場する。P&Gの調査では、54%と、半数以上の男性がシャンプー後にコンディショナーを使用しないということが明らかになった。h&s for menの「ゴールド 2イン1 リンスのいらない 薬用シャンプー」は、毛髪保護成分を最高レベルに配合(h&s for men コンディショナー製品内)しているため、「髪の仕上がりは気になるけれど、シャワーはさっと済ませたい」という男性にもおすすめの、リンス不要で1本で洗いあがりの使用感のよい製品となっている。

リニューアルしたh&s for menは、頭皮や髪に関する、かゆみ、におい、フケ、乾燥、べたつき、ハリやボリューム感の7つの悩みにアプローチする。h&s for menの薬用シャンプーの後にh&s for men薬用コンディショナーを使用すると、通常の200%の量の薬用成分が頭皮に留まる。



「ゴールド2イン1 リンスのいらない 薬用シャンプー」

「ゴールド2イン1 リンスのいらない 薬用シャンプー」は、シャワーに時間をかけたくない人にも、リンス不要のこの1本で、あらゆる頭皮悩みにアプローチする。毛髪保護成分を最高レベルに配合しているため使用感もよく、べた付かず満足のいく仕上がりになる。フレッシュムスクの香りとなっている。



「スカルプゴールド 薬用シャンプー/コンディショナー」

「スカルプゴールド 薬用シャンプー/コンディショナー」は、メンソール配合の爽快感のあるシャンプーで、毛穴詰まりを一発洗浄し、洗いあがりもスッキリだとか。薬用成分を最高レベルに配合(h&s for men 製品内)したコンディショナーは、毛穴の奥まで薬用成分が届き、効果が長続きする。クールメンソールの香りとなっている。



「ボリュームアップ 薬用シャンプー/コンディショナー」

「ボリュームアップ 薬用シャンプー/コンディショナー」は、乾燥・フケ・かゆみを予防しながら、髪をふわっと立ち上げ、頭皮からハリとボリュームのある髪へ導く。薬用成分配合のシャンプーとコンディショナーで薬用成分が頭皮に留まり、効果が長続きする。サニーシトラスの香りとなっている。

[小売価格]オープン価格

[発売日]11月1日(金)

P&Gジャパン=https://jp.pg.com