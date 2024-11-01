【暴風警報】長崎県・佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、下対馬、上対馬、壱岐市などに発表
気象台は、午後9時20分に、暴風警報を佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、下対馬、上対馬、壱岐市、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。また波浪警報を佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、下対馬、上対馬、壱岐市などに発表
北部、壱岐・対馬、五島の海上では、2日明け方から2日昼過ぎまで暴風に警戒してください。五島では、2日明け方から2日昼過ぎまで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■佐世保市（宇久地域）
□暴風警報【発表】
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■平戸市
□暴風警報【発表】
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 20m/s
■松浦市
□暴風警報【発表】
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 20m/s
■下対馬
□暴風警報【発表】
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■上対馬
□暴風警報【発表】
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■壱岐市
□暴風警報【発表】
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■五島市
□暴風警報【発表】
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■西海市（江島・平島）
□暴風警報【発表】
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■小値賀町
□暴風警報【発表】
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■新上五島町
□暴風警報【発表】
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m