気象台は、午後9時20分に、暴風警報を佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、下対馬、上対馬、壱岐市、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。また波浪警報を佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、下対馬、上対馬、壱岐市などに発表

北部、壱岐・対馬、五島の海上では、2日明け方から2日昼過ぎまで暴風に警戒してください。五島では、2日明け方から2日昼過ぎまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■佐世保市（宇久地域）

□暴風警報【発表】

2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■平戸市

□暴風警報【発表】

2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒

風向 北

・海上

最大風速 20m/s



■松浦市

□暴風警報【発表】

2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒

風向 北

・海上

最大風速 20m/s



■下対馬

□暴風警報【発表】

2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



■上対馬

□暴風警報【発表】

2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



■壱岐市

□暴風警報【発表】

2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



■五島市

□暴風警報【発表】

2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■西海市（江島・平島）

□暴風警報【発表】

2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■小値賀町

□暴風警報【発表】

2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■新上五島町

□暴風警報【発表】

2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s

□波浪警報【発表】

2日明け方から2日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



