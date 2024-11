1970〜80年代に生まれたシティポップ黄金時代の名曲から、4つのテーマに基づき全72曲を4枚のCDに収録した”シティポップ究極のコンピレーション・アルバム”と言えるCD-BOX『CITY POP STORIES -'70s & '80s-』が、11月1日(金)に発売された。関連記事: 林哲司×土岐麻子のシティ・ポップ談義 洋楽が日本語ポップスに与えた影響を辿る 企画・選曲・解説は『「シティポップの基本」がこの100枚でわかる!』の著者・栗本 斉氏が担当。いわゆるヒット曲を集めたコンピレーションではなく、昨今のシティポップ・ブームを反映し、売上や知名度よりも今の感覚で聴いて新鮮な楽曲、とくにリアルタイムではない若い世代や海外のリスナー、そしてDJなどが反応しそうなテイストに重点を置きつつ、時代の息吹を感じさせる名曲たちを厳選して選曲している。

さらにBOXやブックレットには、鈴木英人氏が1984年に描いたイラストを使用。目でもシティポップを楽しめる作品になっているとのこと。■物語が聞こえてくるシティポップの名曲たち(text by 栗本 斉)ネオン輝く都会にたたずむとき、街を抜け出しリゾートで過ごすとき、風を感じて湾岸をドライブするとき。このようなシチュエーションに似合う音楽といえば、やはりシティポップでしょう。”シティポップ”という言葉が一般的に言われ始めたのは2010年代初頭くらいから。以前から”シティポップス”や”シティミュージック”なんていう言葉はありましたが、それほど浸透しませんでした。まるで音楽ジャンルのようにいわれるシティポップですが、実は明確な定義はありません。あくまでも”おしゃれ系”とか”癒し系”みたいなイメージワードです。それでもあえて定義づけるとするならば、「70年代半ばから80年代にかけて、ソウルミュージックやAORなどの洋楽の影響を受けて発展した、洗練されて都会的なポップス」といったところでしょうか。グルーヴィーでメロウなサウンドに乗せて、街や海辺での恋愛模様を歌ったものが多いのが特徴です。『CITY POP STORIES -'70s & '80s-』には、タイトルにある通り70年代から80年代にかけて生まれたシティポップの名曲を72曲集めました。ただし、この作品はいわゆるヒット曲を集めたコンピレーションではありません。個々のアーティストの代表曲を選んでいる場合もありますが、昨今のシティポップ・ブームを反映し、売上や知名度よりも今の感覚で聴いて新鮮な楽曲、とくにリアルタイムではない若い世代や海外のリスナー、そしてDJなどが反応しそうなテイストに重点を置きつつ、時代の息吹を感じさせる名曲を厳選しました。1アーティストにつき1曲という制約を設けていることもあり、「なぜあのアーティストのあの曲が入っていないのか?」と思うかもしれないですが、あくまでもここに収められた楽曲を起点に、シティポップの世界を広げていただきたいと考えています。逆に、先入観なしに聴き進めていただければ、最近シティポップを聴き始めたリスナーはもちろん、リアルタイム世代の方にもシティポップの魅力を再発見していただけるはずです。アートワークには、山下達郎の名盤『FOR YOU』や音楽誌『FM STATION』の表紙でもおなじみのイラストレーターである鈴木英人さんが、1984年に手掛けたイラストを使用させていただきました。音楽と合わせて耳だけでなく目でもシティポップを楽しんでいただけることでしょう。シティポップの決定版として自信を持ってお届けするこの『CITY POP STORIES -'70s & '80s-』。家でじっくり聴くもよし、ドライブやリゾートのおともに連れて行くもよし。72曲のスタイリッシュなナンバーに秘められた物語に、じっくりと耳を傾けてもらえることを願っています。<リリース情報>『CITY POP STORIES -'70s & '80s-』発売日:2024年11月1日(金)発売品番:DQCL 3929~3932価格:8400円+税 ※税込価格 9240円商品仕様:CD4枚組/三方背BOX/ジュエルケース/ブックレット(ジャケット・歌詞・解説を掲載/各24P/各ジュエルケースに収納)重さ:約475g/サイズ:縦130mm×横144mm×奥行(幅)46mm収録曲数:72曲収録 ※CD1枚に18曲ずつ収録特設サイトURL:https://www.sonymusicshop.jp/citypop-stories/https://www.110107.com/CPS7080購入サイトURL:https://www.sonymusicshop.jp/citypop-stories-item/=収録曲=DISC 1「City Lights」〜都会的なグルーヴの輝きの中で〜1. シュガー・ベイブ/SHOW (3:29)作詞・作曲・編曲:山下達郎2. 吉田美奈子/LIGHT'N UP (5:45)作詞・作曲:吉田美奈子 編曲:吉田美奈子、L.Leon Pendarvis、清水靖晃3. 松原みき/真夜中のドア〜Stay With Me (5:09)作詞:三浦徳子 作曲・編曲:林 哲司4. 大橋純子&美乃家セントラル・ステイション/クリスタル・シティー (3:59)作詞:竜 真知子 作曲・編曲:佐藤 健5. 佐藤奈々子/サブタレニアン二人ぼっち (3:10)作詞:佐藤奈々子 作曲:佐藤奈々子、佐野元春 編曲:大野雄二6. 伊藤銀次/BABY BLUE (4:12)作詞:売野雅勇 作曲・編曲:伊藤銀次7. 佐野元春/二人のバースデイ (4:37)作詞・作曲・編曲:佐野元春8. 小坂 忠/流星都市 (3:52)作詞:松本 隆 作曲・編曲:細野晴臣9. 五輪真弓/東京 (2:55)作詞・作曲:五輪真弓 編曲:David Campbell10. 惣領智子/City Lights by the Moonlight (3:49)作詞:Kuro & Kyozo 作曲・編曲:惣領泰則11. 池田典代/Dream In The Street (4:56)作詞:池田典代 作曲・編曲:山下達郎12. 桑名正博/ダンシング (6:32)作詞:松本 隆 作曲:桑名正博 編曲:桑名正博&TEAR DOROPS、船山基紀13. 岩崎宏美/Street Dancer (5:06)作詞:橋本 淳 作曲・編曲:筒美京平14. 難波弘之/パーティ・トゥナイト(地球を遠く離れて) (4:01)作詞:有働ゆかり 作曲・編曲:難波弘之15. スターダスト☆レビュー/I'm Getting On Without You (5:32)作詞・作曲:三谷泰弘 編曲:スターダスト・レビュー16. 山口百恵/ペイパー・ドリーム (4:12)作詞:浅野裕子 作曲・編曲:萩田光雄17. 高橋ユキヒロ/SARAVAH! (4:01)作詞・作曲:高橋ユキヒロ 編曲:坂本龍一、高橋ユキヒロ18. 山本達彦/摩天楼ブルース (3:18)作詞:杉山政美 作曲:山本達彦 編曲:NOBODYDISC 2「Ocean Breeze」〜リゾート感覚のメロウな情景に〜1. 南 佳孝/プールサイド (3:52)作詞:来生えつこ 作曲:南 佳孝 編曲:坂本龍一2. 大貫妙子/夏に恋する女たち (4:42)作詞・作曲:大貫妙子 編曲:坂本龍一3. ブレッド&バター/SUMMER BLUE (3:59)作詞:小林和子 作曲:岩沢二弓 編曲:細野晴臣4. 稲垣潤一/夏のクラクション (3:49)作詞:売野雅勇 作曲:筒美京平 編曲:井上 鑑5. 郷 ひろみ/入江にて (4:27)作詞:竜 真知子 作曲:林 哲司 編曲:萩田光雄6. 佐藤 博/YOU'RE MY BABY (3:44)作詞:Lorrain Feather 作曲・編曲:佐藤 博7. 鈴木 茂/LADY PINK PANTHER (2:53)作詞:松本 隆 作曲・編曲:鈴木 茂8. 加藤和彦/Gardenia (4:24)作詞:安井かずみ 作曲・編曲:加藤和彦9. サーカス/夏の恋人 (3:53)作詞:竜 真知子 作曲・編曲:小川よしあき コーラス・アレンジ:有賀恒夫10. 松田聖子/セイシェルの夕陽 (4:16)作詞:松本 隆 作曲・編曲:大村雅朗11. 桐ヶ谷 仁/ウィンド・サーフィン (4:01)作詞:山上路夫 作曲:桐ケ谷 仁 編曲:松原正樹12. ケン田村/A LITTLE BIT EASIER (4:52)作詞・作曲:ケン田村 編曲:鈴木 茂13. 広谷順子/Day Dreamin' (3:43)作詞:竜 真知子 作曲:広谷順子 編曲:佐藤 健14. 菊池桃子/Ocean Side (4:38)作詞:青木久美子 作曲・編曲:林 哲司 ブラス編曲:兼崎順一15. サディスティックス/ON THE SEASHORE (6:09)作詞:高橋幸宏 作曲・編曲:後藤次利16. 亜蘭知子/Midnight Pretenders (5:42)作詞:亜蘭知子 作曲:織田哲郎 編曲:西村麻聡17. 伊藤美奈子/誘魚灯 (3:36)作詞:田口 俊 作曲:桐ヶ谷 仁 編曲:松任谷正隆18. 伊勢正三/Sea Side Story (4:33)作詞・作曲:伊勢正三 編曲:森 一美 & TargetDISC 3「Urban Drive」〜ハイウェイを駆け抜ける流星のように〜1. ハイ・ファイ・セット/中央フリーウェイ (3:39)作詞・作曲:荒井由実 編曲:瀬尾一三 コーラス・アレンジ:有賀恒夫2. 濱田金吾/街のドルフィン (3:51)作詞:及川恒平 作曲:濱田金吾 編曲:倉田信雄3. EPO/土曜の夜はパラダイス (4:09)作詞・作曲:EPO 編曲:清水信之、乾 裕樹4. 中原めいこ/FANTASY (4:22)作詞・作曲:中原めいこ 編曲:新川 博5. 杉山清貴&オメガトライブ/River's Island (4:36)作詞:秋元 康 作曲・編曲:林 哲司6. 久保田早紀/キャンパス街'81 (4:37)作詞:山川啓介 作曲:久保田早紀 編曲:萩田光雄7. 上田正樹/小さな宇宙 (3:53)作詞・作曲:上田正樹 編曲:PUSH & PULL8. 滝沢洋一/レオニズの彼方に (3:12)作詞・作曲:滝沢洋一 編曲:佐藤 博9. 井田リエ&42ndストリート/パーティーを抜け出して (4:11)作詞:萩田寛子 作曲:米倉良広 編曲:42ndストリート10. SHŌGUN/Lonely Man (4:09)作詞:Casey Rankin 作曲:大谷和夫、芳野藤丸 編曲:大谷和夫11. CHOCOLATE LIPS/DAY DREAMIN' (2:50)作詞:美穂 作曲:Jimmie L.Weaver 編曲:Michael C.Wilson、Jimmie L.Weaver12. 杉 真理/スクールベルを鳴らせ! (3:17)作詞・作曲・編曲:杉 真理13. 大滝詠一/雨のウェンズデイ (4:23)作詞:松本 隆 作曲:大瀧詠一 編曲:多羅尾伴内14. 久保田麻琴と夕焼け楽団/星くず (4:01)作詞・作曲:藤田洋麻、味槎 編曲:久保田麻琴15. センチメンタル・シティ・ロマンス/ロマンス航路 (6:25)作詞:竹内正美 作曲:中野督夫 編曲:センチメンタル・シティ・ロマンス16. 須藤 薫/フロントガラス越しに (4:49)作詞:田口 俊 作曲:杉 真理 編曲:松任谷正隆17. 二名敦子/Icebox&Movie (4:17)作詞:三浦徳子 作曲:佐藤 健 編曲:芳野藤丸18. 黒住憲五/Lusia (3:44)作詞:西尾尚子 作曲:黒住憲五 編曲:松原正樹DISC 4「Love Affair」〜恋人たちの間に流れる特別な時間に寄せて〜1. 太田裕美/恋愛遊戯 (3:40)作詞:松本 隆 作曲:筒美京平 編曲:萩田光雄2. 尾崎亜美/冥想 (4:06)作詞・作曲:尾崎亜美 編曲:松任谷正隆3. 安部恭弘/CLOSE YOUR EYES (5:36)作詞・作曲:安部恭弘 編曲:清水信之4. 杏里/Last Summer Whisper (4:59)作詞・作曲:角松敏生 編曲:瀬尾一三5. 笠井紀美子/バイブレイション (4:15)作詞:安井かずみ 作曲:山下達郎 編曲:鈴木宏昌6. 国分友里恵/Just a Joke (3:06)作詞:有川正沙子 作曲・編曲:林 哲司、山下 正7. 村田和人/電話しても (3:47)作詞・作曲:村田和人 編曲:山下達郎8. ラジ/HOLD ME TIGHT (3:48)作詞:竜 真知子、高橋ユキヒロ 作曲:高橋ユキヒロ 編曲:後藤次利9. 朝比奈マリア/心のままに (3:49)作詞:星野貢一、長谷川みつ美 作曲:島 健 編曲:ハービー・メイソン10. 飯島真理/シグナル (4:24)作詞・作曲:飯島真理 編曲:吉田美奈子11. 五十嵐浩晃/今日かぎり (3:41)作詞:五十嵐浩晃、大杉 実 作曲:五十嵐浩晃 編曲:鈴木 茂12. 白井貴子/ピローケースにさようなら (3:59)作詞・作曲:白井貴子 編曲:椎名和夫13. KAORU/COMIN' TOGETHER (4:44)作詞:KAORU 作曲:野呂一生 編曲:鳴瀬喜博、古村利彦14. いしだあゆみ&ティン・パン・アレイ・ファミリー/私自身 (3:17)作詞:橋本 淳 作曲・編曲:細野晴臣15. 渡辺真知子/蝶のように (3:51)作詞・作曲:渡辺真知子 編曲:船山基紀16. 門 あさ美/やさしい声で殺して (3:58)作詞・作曲:門 あさ美 編曲:大村雅朗17. 中原理恵/ドリーミング・ラブ (3:36)作詞:吉田美奈子 作曲・編曲:山下達郎18. 宮本典子/ラスト・トレイン (4:40)作詞:三浦徳子 作曲・編曲:筒美京平