21:00
メキシコ雇用統計（9月）
予想　3.0%　前回　3.04%（失業率)

ブラジル鉱工業生産指数（9月）
予想　3.3%　前回　2.2%（前年比)

21:30
米雇用統計（10月）
予想　11.0万人　前回　25.4万人（非農業部門雇用者数・前月比)　
予想　4.1%　前回　4.1%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.4%（平均時給・前月比)
予想　4.0%　前回　4.0%（平均時給・前年比)

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）
予想　47.8　前回　47.8（製造業PMI・確報値)

ローガン・ダラス連銀総裁、ダラス連銀主催イベント開会挨拶（金融政策・経済に関する発言はなし）

23:00
米建設支出（9月）
予想　0.0%　前回　-0.1%（前月比)

米ISM製造業景気指数（10月）
予想　47.6　前回　47.2


米自動車販売（10月）

米主要企業決算
シェブロン、エクソンモービル

※予定は変更されることがあります。