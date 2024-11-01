ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

メキシコ雇用統計（9月）

予想 3.0% 前回 3.04%（失業率)



ブラジル鉱工業生産指数（9月）

予想 3.3% 前回 2.2%（前年比)



21:30

米雇用統計（10月）

予想 11.0万人 前回 25.4万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.1% 前回 4.1%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.4%（平均時給・前月比)

予想 4.0% 前回 4.0%（平均時給・前年比)



22:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）

予想 47.8 前回 47.8（製造業PMI・確報値)



ローガン・ダラス連銀総裁、ダラス連銀主催イベント開会挨拶（金融政策・経済に関する発言はなし）



23:00

米建設支出（9月）

予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)



米ISM製造業景気指数（10月）

予想 47.6 前回 47.2





米自動車販売（10月）



米主要企業決算

シェブロン、エクソンモービル



※予定は変更されることがあります。

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