ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ雇用統計（9月）
予想 3.0% 前回 3.04%（失業率)
ブラジル鉱工業生産指数（9月）
予想 3.3% 前回 2.2%（前年比)
21:30
米雇用統計（10月）
予想 11.0万人 前回 25.4万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.1% 前回 4.1%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.4%（平均時給・前月比)
予想 4.0% 前回 4.0%（平均時給・前年比)
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）
予想 47.8 前回 47.8（製造業PMI・確報値)
ローガン・ダラス連銀総裁、ダラス連銀主催イベント開会挨拶（金融政策・経済に関する発言はなし）
23:00
米建設支出（9月）
予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)
米ISM製造業景気指数（10月）
予想 47.6 前回 47.2
米自動車販売（10月）
米主要企業決算
シェブロン、エクソンモービル
※予定は変更されることがあります。
メキシコ雇用統計（9月）
予想 3.0% 前回 3.04%（失業率)
ブラジル鉱工業生産指数（9月）
予想 3.3% 前回 2.2%（前年比)
21:30
米雇用統計（10月）
予想 11.0万人 前回 25.4万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.1% 前回 4.1%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.4%（平均時給・前月比)
予想 4.0% 前回 4.0%（平均時給・前年比)
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）
予想 47.8 前回 47.8（製造業PMI・確報値)
ローガン・ダラス連銀総裁、ダラス連銀主催イベント開会挨拶（金融政策・経済に関する発言はなし）
23:00
米建設支出（9月）
予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)
米ISM製造業景気指数（10月）
予想 47.6 前回 47.2
米自動車販売（10月）
米主要企業決算
シェブロン、エクソンモービル
※予定は変更されることがあります。