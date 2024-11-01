シンガーソングライター・コレサワが、11月1日　 愛知・日本特殊陶業市民会館ビレッジホールで開催した＜コレサワ ワンマンショー 2024 コレシアター05＞にて、新曲「浮気したらあかんで」を初披露。タイトル通り“浮気したらあかんで”という気持ちを関西弁でかわいく、キャッチーなメロディで歌う、コレサワ流ラブソング。この楽曲が、11月20日(水)に配信リリースされることが決定した。

映像を使った普段とはひと味違う座って楽しむライブ＜コレサワ ワンマンショー 2024 コレシアター05＞は、すでに実施された名古屋をはじめ、大阪・札幌・東京もSOLD OUTしており、東京・昭和女子大学人見記念講堂にて行われる追加公演のオフィシャル先行を受付中だ。

また同日、コレサワが“相手をデートに誘う気持ちで対バンする”というコンセプトで企画する2マンライブ企画＜きみとデート vol.2＞の開催も発表。今回のデート相手は初の対バンとなる5人組ロックバンド・ネクライトーキー。チケットは本日よりファンクラブ先行を受付中。

リリース情報

New Digital Single「浮気したらあかんで」

2024年11月20日(水) 配信リリース
URL： https://lnk.to/DonotCheat

ライブ・イベント情報

＜コレサワ LIVE 2025 きみとデート vol.2＞
2025年2月23日(日) Spotify O-WEST
出演：コレサワ／ネクライトーキー
開場 17:15 開演18:00
問：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
FC先行
2024/11/1(金)20:00〜2024/11/10(日)23:59
https://korepark.com/KTDT02_2025/
チケット代（一般）：￥5,800（税込）
チケット代（U-18）：￥4,800（税込）
※ドリンク代別途必要
入場制限：未就学児童入場不可
入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能（入場時要身分証確認）
券種：スタンディング
企画：RECO RECORDS
制作：ハンズオン・エンタテインメント

ライブ・イベント情報

＜コレサワ ワンマンショー 2024 コレシアター05＞

11月1日(金)愛知・日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
開場17:00 開演18:00
問：サンデーフォークプロモーション
052-320-9100(12:00〜18:00)
https://www.sundayfolk.com/

11月4日(月祝)大阪・梅田芸術劇場　シアター・ドラマシティ
開場16:00 開演17:00
問：清水音泉
06-6357-3666(平日 12:00〜17:00)
info@shimizuonsen.com

11月22日(金)北海道・札幌サンプラザホール
開場17:00 開演18:00
問：WESS
info@wess.co.jp　https://wess.jp/

12月15日(日)東京・東京国際フォーラム ホールC
開場16:00 開演17:00
問：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/

【追加公演】
12月19日(木)東京・昭和女子大学人見記念講堂
開場 17:30 開演18:30
問：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/

オフィシャル先行
2024/10/23(水)15:00〜2024/11/4(月祝)23:59
https://eplus.jp/koresawa/

チケット代（一般）：￥6,900（税込）
チケット代（U-18）：￥5,900（税込）
入場制限：未就学児童入場不可
入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能（入場時要身分証確認／※販売数制限あり）
枚数制限：4枚
券種：全席指定
企画：RECO RECORDS
制作：ハンズオン・エンタテインメント