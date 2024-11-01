コレサワ、最新曲「浮気したらあかんで」を11/20配信決定
シンガーソングライター・コレサワが、11月1日 愛知・日本特殊陶業市民会館ビレッジホールで開催した＜コレサワ ワンマンショー 2024 コレシアター05＞にて、新曲「浮気したらあかんで」を初披露。タイトル通り“浮気したらあかんで”という気持ちを関西弁でかわいく、キャッチーなメロディで歌う、コレサワ流ラブソング。この楽曲が、11月20日(水)に配信リリースされることが決定した。
また同日、コレサワが“相手をデートに誘う気持ちで対バンする”というコンセプトで企画する2マンライブ企画＜きみとデート vol.2＞の開催も発表。今回のデート相手は初の対バンとなる5人組ロックバンド・ネクライトーキー。チケットは本日よりファンクラブ先行を受付中。
リリース情報
2024年11月20日(水) 配信リリース
URL： https://lnk.to/DonotCheat
ライブ・イベント情報
2025年2月23日(日) Spotify O-WEST
出演：コレサワ／ネクライトーキー
開場 17:15 開演18:00
問：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
FC先行
2024/11/1(金)20:00〜2024/11/10(日)23:59
https://korepark.com/KTDT02_2025/
チケット代（一般）：￥5,800（税込）
チケット代（U-18）：￥4,800（税込）
※ドリンク代別途必要
入場制限：未就学児童入場不可
入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能（入場時要身分証確認）
券種：スタンディング
企画：RECO RECORDS
制作：ハンズオン・エンタテインメント
ライブ・イベント情報
11月1日(金)愛知・日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
開場17:00 開演18:00
問：サンデーフォークプロモーション
052-320-9100(12:00〜18:00)
https://www.sundayfolk.com/
11月4日(月祝)大阪・梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ
開場16:00 開演17:00
問：清水音泉
06-6357-3666(平日 12:00〜17:00)
info@shimizuonsen.com
11月22日(金)北海道・札幌サンプラザホール
開場17:00 開演18:00
問：WESS
info@wess.co.jp https://wess.jp/
12月15日(日)東京・東京国際フォーラム ホールC
開場16:00 開演17:00
問：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
【追加公演】
12月19日(木)東京・昭和女子大学人見記念講堂
開場 17:30 開演18:30
問：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
オフィシャル先行
2024/10/23(水)15:00〜2024/11/4(月祝)23:59
https://eplus.jp/koresawa/
チケット代（一般）：￥6,900（税込）
チケット代（U-18）：￥5,900（税込）
入場制限：未就学児童入場不可
入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能（入場時要身分証確認／※販売数制限あり）
枚数制限：4枚
券種：全席指定
企画：RECO RECORDS
制作：ハンズオン・エンタテインメント
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