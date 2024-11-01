¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ä¥Õ¥©¥ë¥à¤ÇÍ·¤Ó¤ò¤¤«¤»¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿ä¤·¡ª½©¥ë¥Ã¥¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥Ä¥¤¡¼¥É¡×
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤ä¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Á¤Ê½©¤³¤½¡¢1ÅÀÅêÆþ¤Ç¤Ñ¤Ã¤ÈÃå±Ç¤¨¤ë²Ú¤ä¤«¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬³èÌöÉ¬»ê¡£º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¥È゙¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥à¡¼¥È゙¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¥Æ゙¥³¥é¤Ê¥Æ゙¥µ゙¥¤¥ó¤«゙¥È¥ì¥ó¥È゙¡£¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ì¤ÆÇÉ¼ê¤¹¤゙¤Ê¤¤¡Ä¡ÄÂç¿Í¤Ë¥·゙¥ã¥¹¥È¤Ê¥Æ゙¥µ゙¥¤¥ó¤ò¸·Áª¥Ò゚¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Õ゚¡£
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
Çò¥Õ゙¥é¥¦¥¹¡ß¥Æ゙¥Ë¥à¡ß¥Ä¥¤¡¼¥È゙¥Ï゙¥Ã¥¯゙¤Æ゙¥Ï゚¥ê¥·゙¥§¥ó¥Ì¤ÊÁõ¤¤¤Ø¡£¥Ï゙¥Ã¥¯゙¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È゙¥·¥å¥·¥å¤Æ゙´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤â¥¨¥ì¥«゙¥ó¥È¤Ê²Ú¤ä¤゙¤ò¥Õ゚¥é¥¹♡
¥·¥å¥·¥å\5,280¡¢¥Ï゙¥Ã¥¯゙\16,500¡¢¥Ï゚¥ó¥Ä\ 29,700/°Ê¾åCELFORD¡¡¥Õ゙¥é¥¦¥¹\4,480/index¡¡¥Ò゚¥¢¥¹\9,720/¥¢¥Ò゙¥¹¥ÆÂ¸µ¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛ¿§¤Ç¥¥Ã¥Á¥å¤Ê¥Ï¥º¤·¤ò¢ö
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¥ß¥ó¥È¤ä¥Ø゙¡¼¥·゙¥å¤È¤Î¥«¥é¡¼¥Õ゙¥í¥Ã¥¯¤Æ゙¥ê¥å¥¯¥¹¤Ê¥Ä¥¤¡¼¥È゙¤Ë¥é¥Õ¤ÊÈ´¤±´¶¤ò¡£Ã¼Àµ¤Ê¥Û゚¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥È゙&²ÚÔú¤Ê¥Ò゚¥ó¥Ò¡¼¥ë¤Æ゙µ¤ÉÊ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥Õ゚¤·¤Æ¡£
¥·¥å¡¼¥¹゙\19,800/¶äºÂ¤«¤Í¤Þ¤Ä(¶äºÂ¤«¤Í¤Þ¤Ä6ÃúÌÜËÜÅ¹)¡¡
·ÇºÜ¡§2024Ç¯11·î¹æ¡Ö¤³¤Î½©¤Ïà²Ú¤ä¤«¥¢¥¤¥Æ¥àá¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡×
»£±Æ/ÅìµþÍ´ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°/Æþ¹¾Ì¤Íª ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯/ÌÚÉôÌÀÈþ(PEACE MONKEY) ¥â¥Ç¥ë/º´Æ£¤¢¤ê¤µ Ê¸/°æ´Ø¤µ¤ä¤« ºÆ¹½À®/Èþ¿ÍÉ´²ÖÊÔ½¸Éô.com