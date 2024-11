◆ドギョム、ワールドシリーズの応援に駆けつける

【モデルプレス=2024/11/01】13人組グループ・SEVENTEENのDK(ドギョム)とMLB(※米大リーグ)の公式アカウントがそれぞれのInstagramを更新。ドギョムがMLBのワールドシリーズを観戦したことを明かした。MLBの公式アカウントは「K-pop icon and Dodgers fan DK was at a #WorldSeries game to help cheer them on to the championship」とつづり、ロサンゼルス・ドジャースファンであるドギョムがヤンキー・スタジアムを訪れたことを写真付きで報告。10月30日に開催されたワールドシリーズの第5戦ではロサンゼルス・ドジャースがニューヨーク・ヤンキースに勝利し、4年ぶり8度目のワールドシリーズ制覇に輝いた。

◆ドギョムの投稿に反響

ドギョムは以前から自身のInstagramでロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手のユニフォームを着て登場するなど、ファンであることをアピール。この日の投稿でもドギョムはロサンゼルス・ドジャースのパーカーを着用しており、背中には大谷選手の背番号である「17」の文字がうっすらと透けていた。この投稿には「ちゃんとオタクしてて尊い」「ドジャースコーデ素敵」「推しが推しと同じ空間に入れてよかった」「大谷選手ガチ勢で可愛い」「やっぱり会場行ってたんだね」など、多くの反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】