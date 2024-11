【ラ・リーガ第12節プレビュー】バルセロナダービー開催！　バレンシア豪雨洪水被害で2試合が延期

先週末に行われた第11節では全世界注目のエル・クラシコにおいて敵地で完勝したバルセロナが首位を堅持。その試合で惨敗したレアル・マドリーに加え、今季リーグ戦初黒星を喫したアトレティコ・マドリーとの勝ち点差が広がった。11月最初の開催となる今節だが、スペイン東部のバレンシア自治州を中心とする深刻な豪雨洪水被害の影響によって同地に本拠地を置くビジャレアルvsラージョ、バレンシアvsレアル・マドリーの2試合が開催延期となった。

今節の最注目カードは、首位のバルセロナと17位のエスパニョールによる2シーズンぶりに戻ってきたバルセロナ・ダービーだ。バルセロナは前節、敵地サンティアゴ・ベルナベウで行われた今季最初のエル・クラシコで4-0の完勝を収め、公式戦4連敗中だった宿敵に会心の勝利を収めた。前半は強気なライン設定を突かれてあわやゴールというシーンを幾度も作られたが、巧みなラインコントロールや守備陣の好守で凌ぐと、後半に自慢の攻撃陣が爆発。FWロベルト・レヴァンドフスキのドブレーテに、FWラミン・ヤマルのクラシコ最年少ゴールなど一気に4点を奪取。さらに、最後まで集中力を切らすことなく、エル・ブランコに一矢報いることも許さぬ完勝となった。そのクラシコ勝利で勢いに乗るブラウグラナは、今週ミッドウィークは久々に試合がなく、週明けのチャンピオンズリーグ(CL)も対戦相手がツルヴェナ・ズヴェズダという格下との対戦となるため、ホーム開催のダービーに全力を注げるはずだ。絶好調の主砲に加え、FWハフィーニャらの活躍に期待だ。対するエスパニョールは1年でのプリメーラ復帰を決めた中で滑り出しは上々だったが、ここにきてリーグ連敗を喫するなど調子は下降気味。降格圏一歩手前の17位まで順位を落としている。それでも、直近のコパ・デル・レイでは格下相手に4-0の完勝を収め、ひとまず嫌な流れを払しょくした。一昨シーズンの前回対戦では自分たちのホームで優勝を決められ、試合後にひと悶着あった経緯もあり、劣勢必至のアウェイゲームといえども意地を見せたいところだ。今季リーグ戦初黒星からバウンスバックを図る4位のアトレティコは、今季初白星からの連勝で復調した18位のラス・パルマスとのホームゲームに臨む。リーグ前節はレアル・ベティスとのアウェイゲームで前半圧倒されると、積極的に交代カードを切った後半に盛り返したものの、オウンゴールで与えた1点が重くのしかかって0-1の敗戦。CLのリール戦に続く公式戦連敗となった。直近のコパではFWフリアン・アルバレスのドブレーテで2-0の勝利も格下相手に苦戦を強いられており、流れを大きく変えるまでには至らず。今回のホームゲームでは攻守両面で修正を施し、週明けに控えるCLのパリ・サンジェルマン戦に弾みを付けたい。MF久保建英を擁する12位のレアル・ソシエダは、10位のセビージャとのアウェイゲームで2試合ぶりの白星を目指す。ジローナ、マッカビ・テルアビブ相手の公式戦連勝で復調気配を見せたものの、前節はホームでオサスナに0-2で完敗。久保は後半頭からの投入で攻撃を活性化させたが、チームに勝ち点をもたらすまでには至らず。前述の豪雨洪水被害の影響でコパが延期となり、休養十分で臨める敵地での一戦では先発復帰見込まれる日本代表の活躍に期待だ。対戦相手のセビージャはバルセロナ戦でマニータの惨敗を喫するなど安定感を欠くが、前節はエスパニョールに完勝。コパでも連勝を飾っており、現状のラ・レアルにとっては一筋縄ではいかぬ相手となるはずだ。FW浅野拓磨が引き続きケガの影響で不在となる7位のマジョルカは、フライデーナイト開催の一戦で16位のアラベスと対戦。前節は連勝を逃したものの、アスレティック・ビルバオ相手にゴールレスドローと好調を維持するチームは、2試合連続無失点と守備も安定。今節は4試合ぶりの複数得点を挙げて勝ち切りたい。5位のアスレティック・ビルバオ、6位のベティスが激突する上位対決にも注目。今季はアトレティコ、ジローナの不振によって3位のビジャレアルを含めトップ4フィニッシュへ十分にチャンスがある両チーム。ホームアドバンテージを考えれば、アスレティックがやや優位と見えるが、前節アトレティコ相手にソリッドなパフォーマンスを見せたベティスにも十二分にチャンスがある。その他では虎視眈々と上位浮上を狙う8位のオサスナ、週明けのCLへ弾みを付けたい13位のジローナといったチームの戦いにも注目だ。《ラ・リーガ第12節》11/1(金)《29:00》アラベス vs マジョルカ11/2(土)《22:00》オサスナ vs バジャドリー《24:15》ジローナ vs レガネス11/3(日)《22:00》アトレティコ・マドリー vs ラス・パルマス《24:15》バルセロナ vs エスパニョール《26:30》セビージャ vs レアル・ソシエダ《29:00》アスレティック・ビルバオ vs ベティス11/4(月)《29:00》セルタ vs ヘタフェ未定ビジャレアル vs ラージョバレンシア vs レアル・マドリー