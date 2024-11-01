¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¡¥Ñ¥ê¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿ºÝ¡Ö¤É¤Ã¤«¤Ç¹ß¤í¤»¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¾ì½ê¤È¤Ï¡Ä¡¡°ìÌÐ¡ÖÀ¨¤¤¡Ä¡×
¡¡¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬¡¢1ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¸å6¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÄÁ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¹±Îã´ë²è¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È3¤òÅö¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦Áª¼ê¸¢¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¹âÅè¤È¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤ÈÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡£º£²ó¤Ï¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î³¤³°¿Íµ¤Î¹¹ÔÀè¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢Âè10°Ì¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ê¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¡Ä¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¡Á¡ª¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¹âÅè¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¤Ï¤Û¤é¡ÄÁÆÁê¤·¤¿»þ¤Î¥¢¥ì¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÎÉ½ã¤Ï¥Ñ¥ê¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿ºÝ¡Ö¡ÊÀì¹¶¤¬¡ËÂèÆó³°¹ñ¸ì¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÌÜÅªÃÏ¤ò¹ð¤²¤ë¤â¡¢ÄÌ¤¸¤º¤Ë°ã¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¹âÅè¤¬¡Ö»ä¤Ê¤ó¤«¡Ê¥Ñ¥ê¤Ç¡Ë¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤Ã¤Æ¡È¤É¤Ã¤«¤Ç¹ß¤í¤»¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥ª¥ë¥»¡¼Èþ½Ñ´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è¡×¤È¥É¥ä´é¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Çú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢°ìÌÐ¤Ë¡ÖÀ¨¤¤¡Ä¤Ê¤ó¤«¥ª¥ä¥¸²½¤·¤Æ¤ë¡Ä¥ª¥ä¥¸²½¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¤È¤¦¤È¤¦¡×¤ÈÊò¤ì¤¿´é¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¹âÅè¤Ï´é¤òÎ¾¼ê¤ÇÊ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£