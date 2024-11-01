＜個人投資家の予想＞ 11月01日 19時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6537) ＷＡＳＨハウ 東証グロース
(6920) レーザーテク 東証プライム
(7859) アルメディオ 東証スタンダード
(2428) ウェルネット 東証スタンダード
(3189) ＡＮＡＰ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2413) エムスリー 東証プライム
(4664) ＲＳＣ 東証スタンダード
(9023) 東京メトロ 東証プライム
(7011) 三菱重 東証プライム
(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6537) ＷＡＳＨハウ 東証グロース
(6920) レーザーテク 東証プライム
(7859) アルメディオ 東証スタンダード
(2428) ウェルネット 東証スタンダード
(3189) ＡＮＡＰ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2413) エムスリー 東証プライム
(4664) ＲＳＣ 東証スタンダード
(9023) 東京メトロ 東証プライム
(7011) 三菱重 東証プライム
(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース
出所：MINKABU PRESS