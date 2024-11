ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

10月は、“ビリギャル”こと小林さやかさんが特別コーチを担当。10月11日(金)の放送では、自宅学習のやる気が出ない生徒(リスナー)と、直接電話をつないでエールを送りました。

(左から)こもり校長、小林さやかさん、アンジー教頭

小林さんは、坪⽥信貴さん著「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話」(KADOKAWA)の主人公"ビリギャル"のモデルとして知られています。2019年4月より聖心女子大学大学院へ進学し、2024年5月には米国コロンビア大学教育大学院を卒業しました。こもり校長:先週は受験生の書き込みに対して1つずつアドバイスをいただきましたけども、ここからは小林さやか先生とともに、受験にまつわる宣言「宣言メイト」を送ってくれた受験生に直接話を聞いて、エールを届けていきます!――ここで生徒に電話をつなぐ。この日、電話をつないだ生徒は、以前、高校2年生のときに逆電コーナーに参加してくれた生徒です。こもり校長:もしもし! ついに受験生か!リスナー:ついに受験生です(笑)。アンジー教頭:"教え子"なんだね!小林先生:泣きそうな顔してる(笑)。こもり校長:俺ね、この瞬間が一番ぐっときちゃうんだよね(笑)。今は受験勉強で忙しい時期なんじゃない?リスナー:めちゃくちゃ忙しいですね。アンジー教頭:まずは、宣言を聞かせてくれる?リスナー:心のままにダラダラしてしまう自分に喝を入れて、学校推薦の枠を勝ち取って、先生になる夢を叶えます!こもり校長:いい! 悩みとしては"ダラダラしちゃう""メリハリがつかない"みたいなことだったりするの?リスナー:そうですね。学校とかでもいろいろあって気疲れしちゃって。放課後は2時間残って勉強しているんですけど、家に帰るとその疲れが出るんです。「あと2時間ぐらいやらなきゃ」と思っているんですけど、自分の好きなものを見て癒されたいっていう気持ちが強くて。ダラダラする時間が多いなっていうのが悩みです。こもり校長:さやか先生、どうですか? 学校でも家でも勉強しなきゃいけないってなると、隙間時間とか自分と向き合う時間っていうのがどんどん減っていくわけじゃないですか。俺は、それをダラダラって言うのかなってちょっと思うんですよ。小林先生:おっしゃる通りで、ずーっと頑張り続けていると、やっぱり疲れちゃうんですよね。何かメリハリがあるといいのかなと思うので、「ダラダラしてる自分はダメだ」と思い過ぎないようにしてほしいです。でも、時間で決めないほうがいいと思うんですよ。たとえば「2時間勉強する」と決めたとしても、2時間勉強しているフリをしてぼーっとすることもできるじゃないですか(笑)。残された時間で逆算してって、毎日どれぐらいやんなきゃいけないかのイメージはつく?リスナー:そうですね。やらなきゃいけないことはもう目の前にあって。学校推薦に必要な志望理由書だったり、小論文だったりっていう対策っていうのも、今やらなきゃっていうのはわかっていますね。小林先生:なるほど。そしたら、まずやらなきゃいけないことを全部1枚の紙に書き出して、それをさっき言ったように残された時間で逆算してって、「明日は絶対にこれを何割終わらせる」とか「何ページまで終わらせる」みたいな、具体的な小さい目標を毎日いっぱい立てる。それをだんだん消してくの。ビジュアルに表すのはすごく大事で、頭のなかであれこれ考えているとどんどん時間が過ぎていっちゃう。だから、書き出して(やるべきことを)潰していく。アンジー教頭:そうすることで達成感が生まれそうですよね。小林先生:大人でも"To Doリスト"ってあるじゃないですか。あれと一緒で、潰していくことがだんだん生きがいになってくるから(笑)。「何時間勉強したら終わり」だとちょっと曖昧なので、なるべく具体的にやるべきことを書き出して。「今日はここにちょっと時間を使いすぎちゃったな。明日は、2時間かかったところを1時間に短縮できるといいな」みたいな感じで時間を使うといいと思う。リスナー:イメージが湧きました。小林先生:試験本番までの今の自分の状況というか、今の感じだったらどれぐらいいけそうな感じ?リスナー:自分は学校のなかでもあまり成績がいいほうではなくて、推薦をいただけそうって言うか。まだ校内選考で決まっていないんです。今は学校推薦にすごく重要な中間考査の途中でして。そういうのもありますし、校内選考に必要な志望理由書の締め切りが、あと残り2日なんです。小林先生:もう書けてるの?リスナー:「なぜこの学科と学部にしたのか」とか「大学の魅力」とかは書けているんですけど、「自己PR」を書かなきゃいけなくて。「自分のいいところは何だろう」とか「今まで高校3年間で自分が頑張ってきたことって何だろう」って考えていて、書くのに手こずっています。小林先生:自分のPRの場所ってね、たしかにけっこう難しいんですよ。特に日本人は何に長けてるのか、何が魅力なのかを自分で言うのが難しい。1個アドバイスをするとするなら、過去分析をやってほしい。先生とか友だちに「私ってどんな人?」「私のどこが好き?」「私のどこがすごい?」みたいなのを聞きまくって、書き溜める。そのなかで何かアピールできるところを探すといいと思う。あと、最初にオープニングで、アンジー教頭が自分の目標や夢を言いまくってたっておっしゃっていましたよね。あれ、実はめちゃくちゃ重要で。心理学で「自己成就予言」という言葉があるんですけど、言えば言うほど夢が近づいてくるっていうものがあるんです。(目標や夢を)言えば言うほど追い込まれるでしょう?アンジー教頭:追い込まれます。小林先生:「言った言葉をそのまま実現しなくちゃ」っていうパワーが出てくるんですよね。なので、ぜひ「私はこの大学に行くんだ!」「先生になるんだ!」と言いまわってほしいです。