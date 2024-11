スリランカ料理の名店「ロッダグループ」が京セラドーム大阪の目の前に立ち飲み店をオープン！

テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん \(^o^)/”に今週食べたカレー&スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今回は、大阪のスリランカ料理の名店「ロッダグループ」が手掛ける立ち飲み店をご紹介。

【カレーおじさん \(^o^)/の今週のカレーとスパイス#191】「立ち飲みロッダ」

2024年9月18日、京セラドーム大阪の目の前にオープン

大阪スパイスカレーはスリランカ料理の影響を受けた部分が少なからずあると言われています。実際に大阪のスリランカ料理のレベルは他県よりも高いと感じることが多く、だからこそスパイスカレーに影響を与えていったのでしょう。そんな大阪スリランカ料理を代表するお店のひとつである「ロッダグループ」が、京セラドーム大阪の文字通り目の前に、何と立ち飲みのお店を出しました。その名も「立ち飲みロッダ」。2024年9月18日のオープンです。

ポップなイラストののれんをくぐれば、そこは立ち飲みパラダイス!

外観が少々わかりにくいのですが、のれんには確かに立ち飲みロッダの文字が。店内に入ってみるとネオンの装飾と荷物預かりスペースがあるのが独特。

聞けば元々はロッダグループ関係者が運営する荷物預かり所としてスタートしたのですが、他との差別化をはかろうということとロッダグループのボスが立ち飲みのお店をやりたいと考えていたことがマッチして、この場所で荷物預かり所兼立ち飲み屋をスタートすることになったのだそうです。

店内の様子

メニューはスリランカ料理を居酒屋メニュー的にアレンジしたものと、王道の居酒屋メニューの混在。これを見ただけで楽しく感じます。

「アラックのソーダ割り」

まずはスリランカのココナッツ焼酎とも呼ばれる「アラックのソーダ割り」700円を「ズリのスパイス炒め」400円と合わせて。

「ズリのスパイス炒め」

スモーキーなスパイス使いでしっかりと辛さと香りが立つズリ(砂肝)は、ドライカレーと言っても差し支えない仕上がりですが長ネギがのるのが面白く、そして意外と合うのです。

「カトレット」

サバのうまみとじゃがいものホクホク食感が融合!

「カトレット」400円はスリランカ名物のサバコロッケ。じゃがいものホクッとした食感と鯖のうまみが融合していて、こちらはオーセンティックな仕上がり。

「マカロニサラダ」

居酒屋メニューから「マカロニサラダ」400円も。カニカマとプチトマトものるのが良いです。

「ポークカレー」

アラックをもう一杯追加しつつ、〆に「ポークカレー」600円を頼んだのですが、これがまた面白い。味は確かにスリランカカレーのテイストなのですが、そこに福神漬けとらっきょうがのるのが日本的。

味はスリランカ式、ビジュアルは日本式のカレー

あくまで日本式の立ち飲み屋をスリランカ人のセンスでやっているというのが楽しく、そして正統派のスリランカ料理店には無い独自の個性と魅力があるのです。

現在も荷物預かり所としては昼過ぎから開いており、スリランカおつまみが食べられるのは夕方からだそうですが、今後は2階席も開放してより様々なニーズに応えていきたいとのことでした。

手荷物預かり所としては昼過ぎから

ドーム前から九条駅にかけてのエリアは非常にカレーレベルが高く、人気店が集まる激戦区の一つですが、そこではしごカレーの1軒目としても良さそう。

カレーが目当てじゃなくとも、野球やコンサートの際の荷物預かり所として利用しつつ、終わった後の打ち上げをここでしたらさぞかし楽しいことでしょう。

このようなお店がもっと増えていくと良いなと個人的に感じます。大阪に行く際にはまた立ち寄りたいお店でした。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆立ち飲みロッダ住所 : 大阪府大阪市西区九条南1-7-6TEL : 不明の為情報お待ちしております

撮影:カレーおじさん

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

