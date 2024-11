ENHYPEN、2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』のトラックリスト解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■タイトル曲「No Doubt」と「XO (Only If You Say Yes)」の日本語バージョンも配信決定

ENHYPENが、2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』のトラックリストを公開した。

これによると、アルバムには新曲「No Doubt」「Daydream」に、2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』に収録された「Moonstruck」「XO(Only If You Say Yes)」「Your Eyes Only」など10曲を加えた、計12トラックが収録される。

タイトル曲「No Doubt」は、いつも一緒にいることはできないが、変わらない愛を確信する感情を歌った楽曲。またもうひとつの新曲「Daydream」には、恋人がいないなかでより切なく相手を愛するようになる「僕」の心を歌詞に込めた。

ENHYPENが描いてきたロマンス叙事の拡張がうかがえる。彼らは2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』で互いに正反対の世界に属する「君」と「僕」の話を描いた。今回のリパッケージアルバムでは、不安と寂しさを通じてむしろより大きな愛を確認することになる、逆説的な感情の変化を「真昼の夢」(Daydream)と表現した。

所属レーベルのBELIFT LABは「デビューのときから積み重ねてきた叙事のなかでENHYPENの成長はもちろん、良い曲をお届けするので、たくさん期待してほしい」とコメントした。

11月11日に韓国でリリースされる2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』は、初めてJAPAN Editionもリリースされる。

JAPAN Editionには「No Doubt」と「XO (Only If You Say Yes)」の日本語バージョンが追加収録され、この2曲は各種音楽配信サービスでのみ聴くことができる。

リリース情報

2024.11.19 ON SALE ※日本お届け日(予定)

ALBUM『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』

韓国発売日:11月11日(月)



