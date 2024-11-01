¡ÚËÉÉÜ¶¥ÎØ¡¦£Ç·¼þËÉ¹ñÉÜÇÕÁèÃ¥Àï¡Û¼èÄ»Íº¸ã¡¡Æó¼¡Í½Áª¤ÏÀ¶¿åÍµÍ§¤È·ëÂ«¡Ö¿¶¤êÀÚ¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÁö¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡ËÉÉÜ¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿£Ç·¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µÇ°¡¡¼þËÉ¹ñÉÜÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤¬£±Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£°ì¼¡Í½Áª¥á¥¤¥ó¤Î£±£±£Ò¤Ç¤Ï¼èÄ»Íº¸ã¡Ê£²£¹¡á²¬»³¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡°ìÍ½¤Î¥È¥ê¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Î·¬¸¶Âç»Ö¤ÎÁ°²ó¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö·¬¸¶¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±«¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£ÊÌÀþ¤ÎÁª¼ê¤¬´ñ½±Åª¤ËÆ°¤«¤º¤Ë¤¤¤¿¤¿¤á¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¤¬¡×¤ÈÁ°¼õ¤±¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¯²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â½éÆü¤Ï¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢£²ÆüÌÜ¤«¤é¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë´À¤È±«¤ò¤Ì¤°¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æó¼¡Í½Áª°Ê¹ß¤ÎÀï¤¤¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢£²ÆüÌÜ¡Ê£²Æü¡Ë¤Î£±£²£Ò¤ÇÀ¶¿åÍµÍ§¤ËÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£À¶¿å¤ÏÆ±°ìµÇ°£·Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿¤¬¤«¤«¤ëÃæ¤Ç¤â¡ÖÍµÍ§¤Ï³ä¤ÈÉáÃÊ¤«¤é¼«Á³ÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¡£¶¯¤¤¤·¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤½¤Î»Ñ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÉÉÜ¤ËÎý½¬¤ÎµòÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¥Ð¥ó¥¯¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤àÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½éÆü¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¡¢½é¤Î½ÐÁö¤È¤Ê¤ê¡ÖÎý½¬¤Î»þ¤è¤êÁö¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤â¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£º£²ó¤ÏËÉÉÜ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡Ö¿¶¤êÀÚ¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÁö¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÞÕ¿È¤Î¹¶¤á¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£