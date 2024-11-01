¼¹»ö¤Ï3Ç¯Á°¤Ë½õ¤±¤¿¾¯Ç¯¡£¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ï²¿¤«¸À¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡¿¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿ÈÞ¢
¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿ÈÞ ¤á¤Ç¤¿¤¯Î¥±ï¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢Îµ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤«¤é¤ÎÅ®°¦¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊÎ¤³¤·Å¡§¸¶ºî¡¢¹È·î¤ê¤È¡£¡§ºî²è/¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û¡¡ËâÆ»¶ñ³«È¯¤ÎÅ·ºÍ¾¯½÷¡¦¥í¥¶¥ê¥¢¤Ï¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤òÇã¤ï¤ì¤Æ²¦Ì¿¤Ë¤è¤ê²¦ÂÀ»Ò¡¦¥¦¥£¥ë¥Ð¡¼¥È¤ÎÈÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¦ÂÀ»Ò¤Ë¤Ï¼¹¿´¤¹¤ë°¦¾ª¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÌ±¤ò¼é¤ë¤¿¤á·Á¤À¤±¤Î¡ÈÀµÈÞ¡É¤È¤·¤Æ¹ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£Çò¤¤·ëº§¤Î¤Þ¤Þ¡ÈÃ¯¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Ê¤¤ÈÞ¡É¤ÈÙèÙé¤µ¤ìÂ³¤±¤¿6Ç¯¸å¡¢°¦¾ª¤Î²ûÇ¥¤òµ¡¤Ë²¦ÂÀ»Ò¤ÈÎ¥±ï¡£¼«Í³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥í¥¶¥ê¥¢¤Î¿´¤Ï±©¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤º¤Ã¤ÈÂ¦¤Ç»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¼¹»ö¡¦¥¢¥ì¥¹¤È¶¦¤ËÈà¤Î¸Î¶¿¤Ø¡£¤½¤³¤ÏÊ¸¸¥¤Ç¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Îµ¿Í¤Î¹ñ¡¦¥é¥¯¥Æ¥¦¥¹²¦¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£ËÄÂç¤ÊËâÎÏÎÌ¤ò»ý¤Ä¥¢¥ì¥¹¤¬Îµ¿Í¤À¤ÈÃÎ¤êÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éÂ¾¤Ë¤âÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡½¡½¡£¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿ÈÞ¤Î¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ÊÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤¬º£¡¢»Ï¤Þ¤ë¡ª ¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿ÈÞ ¤á¤Ç¤¿¤¯Î¥±ï¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢Îµ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤«¤é¤ÎÅ®°¦¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿ÈÞ ¤á¤Ç¤¿¤¯Î¥±ï¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢Îµ¹ñ¤Î²¦ÂÀ»Ò¤«¤é¤ÎÅ®°¦¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à