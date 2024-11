ZEROBASEONE、日本ツアー4公演のライブビューイングが決定！メンバーコメントも到着（動画あり）

ZEROBASEONEが11月30日(土)、12月1日(日)に愛知、12月4日(水)、5日(木)に神奈川で開催する「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN JAPAN」4公演の模様が、全国47都道府県の映画館にてライブ・ビューイングすることが決定した。グループ名はゼロ(0)から始まりワン(1)で誕生する9人のメンバーの「輝かしい始まり」という意味を持つ。デビューから4枚のアルバムすべてがミリオンセラーという快挙を達成し、韓国の有力授賞式で新人賞を総なめにした。日本でも今年3月に日本1stシングル「ゆらゆら -運命の花-」で日本デビューを果たすと、海外アーティストの歴代デビューシングル最高売上枚数の記録を更新し、空前の大ヒットとなっている。

ツアータイトルである「TIMELESS WORLD」は、ZEROBASEONEとZEROSE(ファンの名称)が繋がった特別な空間を意味する。今回の公演の瞬間だけは時間が止まったかのように永遠の空間をプレゼントするという意味が込められている。彼らと過ごす永遠の空間を、映画館のスクリーンで体感してみてはいかがだろうか。「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN JAPAN」は、11月29日〜12月1日にAICHI SKY EXPO ホールA(愛知県)、12月4日〜5日にKアリーナ横浜(神奈川県)の計5回公演開催される。

■実施概要

「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN JAPAN」

<日時>

○愛知公演

2024年11月30日(土)17:00開演

2024年12月1日(日)13:00開演



○神奈川公演

2024年12月4日(水)18:00開演

2024年12月5日(木)16:30開演



<会場>

全国各地の映画館

映画館はこちら

※開場時間は映画館によって異なります。

※11月30日(土)愛知公演、12月4日(水)・12月5日(木)神奈川公演については大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。



<料金>

¥5,500(税込/全席指定)

※来場者プレゼント付 未公開セルカフォトカード(全9種/3枚1セット)

※3歳以上有料/3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※チケット1枚購入につき、ランダムで1セットプレゼントいたします。

※セルカフォトカードの絵柄はランダムでお渡しいたします。絵柄はお選びいただけませんので、予めご了承ください。

※未公開セルカフォトカードはチケット券面にある実施日と映画館で入場時にお渡しさせていただきます。別日・別映画館ではお渡し出来ませんのでご注意ください。

※特典の返品・交換などの対応はいたしかねますので、予めご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは仕様や色味が若干異なる場合がございます。

※ライブ・ビューイング会場付近でのノベルティの交換行為はご遠慮ください。

※個人間取引などに関するトラブルの責任は一切負いかねます。



<チケットスケジュール/お申込み>

○ファンクラブ先行(抽選)

2024年11月1日(金)12:00〜11月5日(火)12:00

対象:ZEROBASEONE Official Fanclub「ZEROSE JAPAN」年額コース、ZEROBASEONE Official Fanclub「ZEROSE JAPAN」月額コース



※お申し込みは、各日おひとり様につき4枚までとなります。

※これからZB1 OFFICIAL FANCLUBにご入会される方もお申し込み可能です。

※プレイガイド先行と同じ受付期間となっておりますが、FC先行へお申し込みの方を優先的に当選とさせていただきます。ただし、当選をお約束するものではございませんので、予めご了承ください。

※第3希望までの選択をおすすめいたします。

※チケットリセール(売却)サービス可能です。

※愛知公演当落発表:11月23日(土・祝)10:00頃予定

※神奈川公演当落発表:11月27日(水)13:00頃予定



○プレリザーブ(抽選)

2024年11月1日(金)12:00〜11月5日(火)12:00

チケットぴあ



※お申し込みは、各日おひとり様につき4枚までとなります。

※第3希望までの選択をおすすめいたします。

※チケットリセール(売却)サービス可能です。

※愛知公演当落発表:11月23日(土・祝)10:00頃予定

※神奈川公演当落発表:11月27日(水)13:00頃予定



○一般発売(先着)

愛知公演:2024年11月23日(土・祝)15:00〜11月29日(金)12:00

神奈川公演:2024年11月27日(水)18:00〜12月3日(火)12:00

チケットぴあ

セブン-イレブン店内のマルチコピー機

※お申し込みは、各日おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

※チケットリセール(売却)サービス可能です。



主催・企画:CJ ENM, WAKEONE, LAPONE Entertainment

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン



