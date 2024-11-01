¹¾¸ýÍÎ²ð¤¬¿··¿¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼£Ð£È£Å£Ö¤ÎÌ¥ÎÏÇ®ÊÛ¡Ö¼Ö¤Î¿Ê²½¤Ï¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹¾¸ýÍÎ²ð¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö»°É©¼«Æ°¼Ö¡¡¿··¿¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼£Ð£È£Å£ÖÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»½÷»Ò£´£¸¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê£³£²¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼£Ð£È£Å£Ö¤Î¿·£Ã£Í¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹¾¸ý¤Ï¡Ö·Ú°æÂô¤Ç»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æü¤Î½Ð¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È±Ç¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢´¶¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÆ±¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¡£¡Ö¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î´¶¤¸¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¯ÂÔµ¡¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸ý¤Î½Ð±é¤·¤¿£²£°£°£µÇ¯¤Î¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤Î£Ã£Í¤âÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¡££±£¹Ç¯Á°¤Î²û¤«¤·¤Î±ÇÁü¤ò¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¸«¼é¤ë¤È¡Ö¤¢¤ì¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Î¿Ê²½¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ö¤Î¿Ê²½¤Ï¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Ê²½¤ÈÄ©Àï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¾¸ý¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡×¤È¤¦¤Ê¤Å¤¤¤¿¡£¡ÖÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê²»³Ú¤Ç¤¢¤ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë»þ¤ÏËè²óÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÎ®µ·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£