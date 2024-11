【プレイステーション 5 Pro(PS5 Pro)】11月7日 発売予定価格:119,980円

楽天ブックスは11月1日、プレイステーション 5 Pro(PS5 Pro)の予約受付を再開した。価格は119,980円。

いよいよ11月7日に発売が迫ったPS5 Pro。今回の予約受付は発売日を少し過ぎた11月18日頃の発送予定となっており、一人1点までの購入制限が設けられている。また、過去に楽天ブックスにてPS5本体やセット商品の購入履歴がある場合はキャンセル扱いとなるため注意が必要となる。

