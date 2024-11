10月8日に3度目となる首の手術を行った、X JAPANのYOSHIKIさんが自身のインスタグラム・ストーリーズで、現在の状況を明かしました。

【写真を見る】YOSHIKIさん 首の手術創から抜糸「これはハロウィーン用の写真じゃないよ」

YOSHIKIさんは英語で「I just had my stitches removed.(抜糸しました。)」と報告。「My new artificial disc is in place.(新しい人工の椎間板が埋め込まれました。)」と、上半身裸の状態で首元の手術創に大きな保護テープを貼っている姿の写真を投稿しています。









YOSHIKIさんは「I’m becoming Iron man.(どんどんアイアンマンになっていく。)」と、彼らしいジョークで表現。手術創について「(This is not a halloween pic)(これはハロウィーン用の写真じゃないよ)」と、さらにジョークで念押ししています。









YOSHIKIさんは、自身の中に新しく埋め込まれた椎間板のX線写真も投稿。頸椎の間に明らかに人工の物と分かる、直線的な固形物がセットされていることが伝えられています。

【担当:芸能情報ステーション】