BABYMONSTER、先輩グループの成功に憧れも…新曲にはG-DRAGONが参加「恩返しするためにも頑張りたい」

BABYMONSTERが、YGらしいヒップホップとソウルフルな感性でカムバックする。本日(1日)午前、BABYMONSTERの1stフルアルバム「DRIP」の発売を記念する記者会見が、ソウル市麻浦(マポ)区のYG新社屋で行われた。「DRIP」は、彼女たちの魅力を凝縮したアルバムで、丹精込めて作り上げた全9曲はグループの音楽性をより多彩に表現する。アルバムと同名のタイトル曲「DRIP」は、BABYMONSTERだけの自信溢れる雰囲気と自信溢れる雰囲気と、YG特有のヒップホップ・バイブスをミックスしたEDMベースのダンスナンバーで、G-DRAGONが作曲に参加し、話題になった。先行公開されたもう一つのタイトル曲「CLIK CLAK」は、オリジナルヒップホップジャンルでYGのDNAを余すところなく披露した。メンバー全員がラップにチャレンジし、個性的なボイスとフローが際立つオールラウンダーの姿を見せつけた。

アヒョンは「ダブルタイトル曲であるだけに意外な雰囲気の楽曲を選んだ。素直なものをお見せしたいと思って『CLIK CLAK』を先行公開した。『DRIP』はEDMが強いビートに楽しいダンスやパフォーマンスを中心にご覧頂きたい。サビの振り付けがポイントだ。また、みんなで楽しんで踊ろうという愉快な雰囲気を盛り込んでみた」と紹介した。タイトル曲の他にもギターのサウンドと美しいボーカルが際立つ「Love, Maybe」、90年代のヒップホップ感性が印象的な「Really Like You」、重い808ベースにR&BサウンドでY2Kの感性を生かした「BILLIONAIRE」、軽快な雰囲気の「Love In My Heart」、日本人メンバーだけのヒップホップバイブスが盛り込まれた「Woke Up I Tokyo」、先行公開曲「FOREVER」、ファンミーティングのアンコール曲として愛された「BATTER UP」などが収録された。彼女らは「FOREVER」以来、3ヶ月ぶりにフルアルバムでカムバックすることになった。ローラは「1stフルアルバムを発売することになった。このアルバムはファンの皆様の愛に応える気持ちで早めに発売することになった。アルバムを準備する間、ファンミーティングも無事に終えた。ファンの方々と言葉を交わし、多くのことを学んだ時間だったので、意味深い1年を過ごしたと思う」と感想を語った。チキータは「多様なジャンルが盛り込まれたアルバムで、BABYMONSTERの新しい姿をお見せすることができてとても嬉しい」と付け加えた。アヒョンは「フルアルバムを準備する過程で色々と新たな挑戦をしてみた。月末評価で多様なジャンルを練習したけど、それをお見せできるアルバムになったと思う。アルバムのため多くのスタッフの方々が動いてくださった。この場で改めて感謝の気持ちを伝えたい」と語った。ラミは「今回のアルバム名に合わせてBABYMONSTERだけの魅力をいっぱい込めたアルバムだ。最初のフルアルバムであるだけに、とても努力した。全部で9曲が収録されている。様々なジャンルが入っているので、選んで聞く楽しさがあると思う。フファンミーティングツアーや活動する過程で積み上げたものを、どうすればよくお見せできるだろうかと悩んで準備したアルバムだ」と紹介した。ルカは「今回のアルバムはYG、BABYMONSTERのニュークラシックだ。私たちの音色や私たちならではの魅力をお見せできると思う」と話した。ダブルタイトル曲についてアサは「最初は『DRIP』だけが単独タイトル曲だったけど、すべての楽曲がとても良い。『DRIP』だけミュージックビデオを撮ると思ってとても残念だったけど、『CLIK CLAK』がとても良くて7人でラップするのが新鮮だった。事務所と検討してダブルタイトル曲にした」と語った。ローラも「もともと『DRIP』だけがタイトル曲として知られていたけど、新しいジャンルの『CLIK CLAK』でファンの方々の期待を高めた後、『DRIP』をお見せしようとした」と説明した。