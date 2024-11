【アズールレーン ニュージャージー コラボイラストVer.】予約期間:11月1日~12月18日23時59分2025年12月 発売予定価格:20,900円

海外のフィギュアメーカー「APEX」は、フィギュア「アズールレーン ニュージャージー コラボイラストVer.」を2025年12月に発売する。予約期間は12月18日23時59分まで。価格は20,900円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、ユニオンに所属するブラックドラゴンこと「ニュージャージー」が、「ZOZOTOWN」とのコラボレーション衣装の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

クールながらもセクシーな装いでの立体化となっており、目を惹くトップスは質感を重視して布製素材を用いて再現。

塗装表現にもこだわっており、個性的なウサミミ、フェミニンかつオシャレなショルダーバッグとニーハイブーツはパール塗装を施し、ミニスカートはマットな仕上がりとすること素材の違いを表現している。

なお海外商品のため、発売が長期延期されたり、発売中止となる可能性が国内商品と比べて高い傾向にあり、パッケージに傷みのあるものでも、メーカー交換ができない。

「アズールレーン ニュージャージー コラボイラストVer.」

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:高さ 約300mm(台座含め) 素材:PVC、ABS セット内容フィギュア本体<特典>色紙

購入特典「色紙」

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。