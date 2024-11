ついにパリから東京に。日本初上陸「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス」の魅力とは？

史上最年少で三つ星を獲得し、フランス料理界を牽引し続ける伝説のシェフ、アラン・デュカス。デュカスシェフのビスケット専門店が、ついに日本に初上陸しました。チョコレートジャーナリスト・市川歩美が、その魅力を徹底的にお伝えします。

パリ発、フランス料理界の巨匠、アラン・デュカス氏が手掛けるビスケット専門店「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 東京」が、2024年10月24日、東京・日本橋にオープンしました。

「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス」とは?

日本の話に入る前に、先日立ち寄ったパリの本店のことを少しご紹介します。

「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス」は、2022年9月にパリでオープンしたビスケット専門店で、バスティーユ広場からほど近いロケット通りにあります。そのすぐそばには、日本でもお馴染みのチョコレート専門店「ル・ショコラ・アラン・デュカス」も。

「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス」パリの本店 撮影:市川歩美

世界中のグルメを魅了するアラン・デュカス氏によるビスケット専門店です。店名の「ビスキュイ」はフランス語でビスケットを意味します。

このお店の最大の特徴は、素材への徹底したこだわりです。インテリアにはデュカスシェフが自らが選んだアンティーク家具が配され、一歩足を踏み入れると、クラシカルであたたかみのある空間が広がります。

シェフを務めるのはフローラ・デヴィスさん。彼女とデュカスシェフのヴィジョンが融合した、魅力的なビスケットが並んでいます。

店は街と調和し、デュカスシェフのセンスと世界観が感じられます 撮影:市川歩美

実は、私は昨年もこのパリ本店を訪れています。初めて味わって、すぐに気に入ってしまいました。甘さをおさえ、お菓子の枠を超えています。選ばれたあらゆる穀物やナッツ、フルーツを使ったビスキュイの数々。

特に「ル・ショコラ・アラン・デュカス」のチョコレートやカカオを使ったビスキュイは、チョコレートとクッキーが大好きな私のような人にはたまりません。

そして初上陸「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 東京」

2024年10月24日(木)にオープンした「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 東京」は、日本橋にある「ル・ショコラ・アラン・デュカス 東京工房」に隣接しています。

ビスキュイが並ぶ店内

パリと同じイメージで統一された明るい店内。ショーケースの色やデザインもパリ本店と同じで、親しみを感じさせます。淡いグリーンの大きな商品棚に並べられたビスキュイは美しく、鮮やかな黄色のパッケージが華やかです。

フランスの伝統的なパン屋さんのようなカウンターは、時代を感じさせるデザインです。照明やドアハンドルは、デュカスシェフ自身が選んだアンティークコレクションが使われているそうです。

細部に至るまでデュカスシェフのこだわりがうかがえる

「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス」の特徴は「料理仕立てのビスケット(ビスキュイ・キュイジネ)」であること。

素材選びから製造方法に至るまで、料理人らしいこだわりがあり、チョコレートやカカオ、ガナッシュは、すべて「ル・ショコラ・アラン・デュカス」で作られたものです。繊細な食感や、あらゆる風味の調和が特徴です。

日本で買える、魅惑のラインアップ

パリ本店で販売されている人気アイテムが、日本でも買えるようになりました。ここでは日本で展開する商品の一部をご紹介します。

「 ピュール・ブール」

「ピュール・ブール」 14枚入り 4,968円、20枚入り 7,020円 写真:お店から

まずは、代表商品の「ピュール・ブール」です。フランス語で「純粋なバター」という意味で、なんとビスケットの40%にバターが使用されているという贅沢さ。私も個人的に大好きです。

アラン・デュカスシェフが子どもの頃に味わっていた「おばあちゃんが作ってくれたバター風味のビスケット」を再現したものだそうで、バターの香りが豊かで、食感はほろほろと軟らかです。

デュカスシェフの幼少期の思い出が詰まった一品。フランスならではのおいしいバターの魅力に引き込まれ、パリを思い出すビスキュイです。

「パレ」

「パレ」 詰め合わせ 5個入り 4,860円 写真:お店から

こちらは、チョコレート・カカオ好きな方へ。「パレ」は、薄く焼いた2枚のビスキュイで「ル・ショコラ・アラン・デュカス」のガナッシュやプラリネ、マーマレードを挟んで、チョコレートコーティングしたものです。

「パレ・プラリネ・ノワゼット」は、焙煎したヘーゼルナッツを混ぜた薄いビスキュイの間に、ヘーゼルナッツのプラリネと砕いたヘーゼルナッツを入れています。

日本では3種5個入りの缶が登場。種類は「パレ・プラリネ・ノワゼット」「パレ・オランジュ 」「パレ・ ショコラ・グラン クリュ ・ペルー」です。

「エグザ」

「ビスキュイ・エグザ」5種10枚入り 4,536円、「グラン・ビスキュイ・エグザ」7種20枚入り 8,640円 写真:お店から

「エグザ」も私のお気に入り。ブランドを象徴する六角形のビスキュイです。そばの実、米粉、とうもろこし粉など多くの穀物を楽しめて、薄くて、サクサクした食感があります。

食感は、サクッとしたり、ほろっとしたり。7種、それぞれ魅力がありますが、私は「サンポール」という焙煎したそば粉とローストしたコーンフラワー入りのビスキュイが好きで、パリでいくつか購入しました。また「ビスキュイ・リ・ヴァニーユ」は、バニラが主役。上質なバニラが贅沢に使われています。

「ビスキュイ・ミニュット」は、日本限定フレーバーも

「ビスキュイ・ミニュット」1個1,080円。フレーバーは「ビスキュイ・ミニュット・プリューン&キナコ(日本限定)」「ビスキュイ・ミニュット・ノワゼット」「ビスキュイ・ミニュット・ショコラ」の3種 写真:お店から

「ビスキュイ・ミニュット」は、ライブ感のあるビスキュイです。店頭で、パティシエが目の前でトッピングを仕上げて提供してくれるのです。「ビスキュイ・ミニュット・プリューン&キナコ」は日本限定フレーバー。

フローラシェフが、日本限定フレーバーの「ビスキュイ・ミニュット・プリューン&キナコ」の作り方を見せてくれました。

きな粉をふりかける、日本限定フレーバー

きな粉入りのビスキュイに、きなこをふり、プルーンとライムの果汁と果皮のピュレをかけ、焙煎した大豆、プルーンをのせて、最後にフレッシュなライムの果皮をその場ですりおろしてトッピング。

ライムの皮をすりおろすフローラシェフ

ライムの酸味と香りが、プルーン、そして焙煎した大豆やきなこと絶妙に調和し、唯一無二のビスキュイが生まれます。その味わいはまるで、レストランで提供される一品のよう! まさに料理を作るように仕立てられるビスキュイです。

他にも、しっとり大きめの「クッキー」や、タブレットタイプの「タブレット・ビスキュイ」、チョコレートコーティングされた「パレ・ファン」など、さまざまなタイプがあります。お店でご覧ください。

アラン・デュカスシェフとフローラ・デヴィスシェフにインタビュー!

来日したアラン・デュカスシェフと、フローラ・デヴィスシェフに、お話を伺いました。

(左から)市川歩美、フローラ・デヴィスシェフ、アラン・デュカスシェフ

市川:デュカスシェフ、こんにちは。シェフは新たに「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス」から何を日本に伝えたいと考えていますか。

デュカスシェフ:私たちのビスキュイを通して日本のみなさんに伝えたいのは、私たちのヴィジョンです。日本の方々は好奇心が強いです。そして違いを理解してくれますね。私たちのヴィジョンを正しく受け入れ、常に正当に評価してくれます。

デュカスシェフ

市川:先日、パリのお店へ行きました。ビスキュイを買って東京に持ち帰ってきました。

デュカスシェフ:パリで食べないと!

市川:もちろんパリでも沢山味わいましたよ!「サンポール」をいくつか買いました。パリのスタッフの方によると、奥様にちなんでいらっしゃるそうですね?

デュカスシェフ:サンポールですね、そうです。私の妻は、ブルターニュ地方のサン=ポール=ド=レオン出身なのですよ。

市川:それで、ブルターニュとゆかりの深いそば粉、有塩バターなどが使われているのですね。それにしても日本にないビスキュイで、驚きました。

デュカスシェフ:それは、よい意味での驚きですか? 私たちのビスキュイを日本のみなさんが、気に入ってくれると私は思いますが、どう感じますか?

市川:もちろんよい意味での驚きです。多くの人が興味を抱くと思います。あらゆる素材の風味が伝わり、ソフトでバターの風味が格別ですね。

ビスキュイに使用しているバター

デュカスシェフ:ビスキュイすべてに、私たちが厳選した材料のみを使っています。例えば先ほど市川さんにバターを味わっていただきましたが、バターは私たちが特別にビスキュイのために選んだ、ベイユヴェール社のものです。何でもシンプルなものこそが、難しいのですよ。パリでは、私たちのショコラの工房やアイスクリームのお店には行きましたか?

市川:はい、すべて行きました。パリのお店は美しく、ショコラもアイスクリームもコーヒーも、相互に素材を作り、それぞれのお店で利用されていますね。

デュカスシェフ:そのとおりです。私たちは「真剣」ですよ。

市川:フローラシェフ、こんにちは。先日パリでお話ししたとき、日本のお店のオープンと来日を楽しみにされていました。実際に訪れてみていかがですか?

フローラシェフ:素晴らしいです。とても満足しています! 内装もパリのお店のようでしょう?

市川:日本に「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス」ができたことがうれしいです。

フローラシェフ:オープン前の準備段階から、日本のスタッフがとてもよい動きをしてくれていることが、印象に残っていました。日本のシェフはパトリック(パトリック・パイエーシェフ)がしっかりとつとめてくれます。今も、日本のチームやスタッフに、感銘を受けています。

(左から)パトリック・パイエーシェフ、フローラ・デヴィスシェフ、アラン・デュカスシェフ

市川:日本の印象はどうですか?

フローラシェフ:日本の方は親切で、食事もおいしいです。素晴らしいですね。今回は「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 東京」オープンのために来日中は仕事に集中していますので、日本を知るためには、今回だけでは時間が足りませんね(笑)。

市川:日本の反応は届いていますか?

フローラシェフ:今回初めて来日して、今はまだお客様と直接お話しする機会がないのですが、日本のスタッフから、プレオープンの段階で日本のお客様からのポジティブなフィードバックを数多くいただいたことを聞いて、うれしく思っています。(先日市川さんはパリに来てくれましたが)これからは近くにお店ができました。気軽にいつでも立ち寄ってください。

料理のようなビスキュイ

このブランドのビスキュイは、料理の技術を活かして作られています。試行錯誤を重ねてレシピが作られ、バター以外の材料は日本で調達されています。日本のシェフ、パトリック・パイエーさんは「パリのクオリティと基準を保つために、小麦粉をはじめすべての材料は、理想に合うものを徹底して探しました」と話していました。

パッケージの缶やボックスはスタイリッシュで、ギフトにもぴったりです。ビスケットの概念が変わる出会いがあるお店です。

※価格は税込

<店舗情報>◆ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 東京住所 : 東京都中央区日本橋本町1-1-1TEL : 033-516-3511

取材・文:市川歩美

撮影:三好宣弘(RELATION)

The post ついにパリから東京に。日本初上陸「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス」の魅力とは? first appeared on 食べログマガジン.