11月8日より公開される『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』(全国劇場にて3週間限定上映)の最後に、新作映像が追加されることが明らかになった。

追加されるのは、エンドクレジット後の映像(ポストクレジットシーン)で、内容は未発表。劇場で初めて明らかになる。また、1週目の入場者特典は、原作者・諫山創の描き下ろしミニ色紙で、エレン、ミカサ、アルミンが描かれた全3種がランダムに配布される(先着・数量限定、なくなり次第配布終了)。ABEMAでは劇場公開を記念して「進撃の巨人」Season 1 から The Final Season Part 2 までの一挙無料配信(11月3日正午〜)も決定した。

『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』は、諫山創のメガヒット漫画を原作とした人気テレビアニメシリーズ「進撃の巨人」の完結編を再構築した劇場版。2023年に放送された「進撃の巨人 The Final Season 完結編(前編)(後編)」の本編カットをブラッシュアップし、5.1chサラウンド音響で144分の長編映画として再構成した。「進撃の巨人」シリーズの最後の戦いと、主人公・エレンたちの物語の完結を描く。(清水一)