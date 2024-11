東京アニメアワードフェスティバル実行委員会及び一般社団法人日本動画協会は、2025年3月7日から3月10日まで、国際アニメーション映画祭「東京アニメアワードフェスティバル2025(TAAF2025)」を池袋にて開催することを発表した。また、本日11月1日18時より、TAAF2025公式サイトにて、「みんなが選ぶベスト100」の投票受付が開始。2024年度(2023年10月1日〜2024年9月30日)の全上映・放送・配信アニメーション作品より、ファンの投票で「みんなが選ぶベスト100」を決定する。

選ばれた100作品の中より、アニメ業界で活躍するプロデューサー、クリエイター、その他メディアやアニメグッズを扱う店舗など、幅広いアニメ業界のプロフェッショナルの投票で「作品賞」「個人賞」を選出。また、一般ユーザーによるファン投票で「アニメファン賞」を選出していく。●アニメ オブ ザ イヤー部門「みんなが選ぶベスト100」投票期間:2024年11月1日(金)18:00〜12月2日(月)23:59・対象作品は、2023年10月1日〜2024年9月30日に日本国内で上映・放送・配信された全アニメーション作品です。・投票は期間中に1人1回、TVシリーズ・劇場映画それぞれ3作品まで選ぶことができます。・「みんなが選ぶベスト100」の得票数は、アニメファン賞での得票には引き継がれません。TAAF2024 アニメ オブ ザ イヤー部門 受賞作品●作品賞 劇場映画部門 『THE FIRST SLAM DUNK』●作品賞 TVシリーズ部門 『TVアニメ【推しの子】』●アニメファン賞 『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』