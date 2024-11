ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、ネップのある風合いでさりげない可愛さの「スヌーピー」デザインのファブリックボックス2個セットを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」内側コーティングのファブリックボックス2個セット

価格:3,290円(税込)

※同柄2個セット

サイズ:幅約19×奥行約26×高さ約26cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンの「スヌーピー」シリーズに、さりげないかわいさで小物収納に便利なファブリックボックスが登場。

カラーボックスの1段に2個ぴったり入るサイズ、2個セットでラインナップされています。

4面それぞれにドッグハウスの上で遊んでいる「スヌーピー」をデザイン。

4面とも異なるデザインで、コミックのひとコマが表現されています。

内側はラミネート加工になっており、汚れにくい仕様に。

外側は、ネップのある風合いでインテリアにも馴染みやすいデザインになっています。

生活雑貨や趣味のもの、掃除グッズなどを入れてスッキリ収納できます。

また、取っ手付きなので引き出しやすく、使わない時はたたんでしまえるのも嬉しいポイントです☆

「スヌーピー」のコミックのひとコマを表現した風合いあるファブリックボックス。

「スヌーピー」の内側コーティングのファブリックボックス2個セットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post カラーボックスにぴったり収納!ベルメゾン「スヌーピー」内側コーティングのファブリックボックス2個セット appeared first on Dtimes.