Ž¢¤µ¤é¤Ð¥â¥Ç¥ëÇ¯¶âŽ£Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ºâÀ¯¸¡¾Ú¤Î¿Ê²½
Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ê¤¯¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¾Íè¤ÎÇ¯¶âµëÉÕ¸«ÄÌ¤·¤ÎÄó¼¨¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§VIOLA¡¿PIXTA¡Ë
¤³¤Îµ»ö¤ÏNHKÈÖÁÈ¡Ø»ëÅÀ¡¦ÏÀÅÀ¡Ù¡Ê2024Ç¯7·î30ÆüÊüÁ÷¡ËÍÑ¤Ë½àÈ÷¤·¤¿10Ê¬ÍÑÆÉ¤ß¾å¤²Ê¸¾Ï¤Ë¡¢ÇÜ¤Û¤É¤ËÊäÉ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
2024Ç¯7·î3Æü¤Ë¡¢¸øÅªÇ¯¶âÊÝ¸±¤ÎÂè4²óºâÀ¯¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢5Ç¯¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢Ç¯¶â¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢¤½¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ËÌòÎ©¤Ä¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¡¢ºâÀ¯¸¡¾Ú¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÅØÎÏ¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂ³¤±¤é¤ì¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤È¤Ê¤ë»î»»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºâÀ¯¸¡¾Ú¤ÎÍý²ò¤¬Æñ¤·¤¤ÍýÍ³
¤Þ¤º¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤½¤ÎÍý²ò¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤«¡©
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï2¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¡¢¡Ö½êÆÀÂåÂØÎ¨¡×¤È¡Ö¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2004Ç¯¤ÎÇ¯¶â²þ³×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¡ÊÎ¨¡Ë¤ò¸ÇÄê¤·¤¿²¼¤Ç¡¢ºâÀ¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤ËµëÉÕ¤¬¼«Æ°Åª¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢Ç¯¶â¤ÎµëÉÕ¿å½à¤Ë²¼¸Â¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¡¢Ë¡Î§¤ÎÃæ¤Ë¡Ö½êÆÀÂåÂØÎ¨¤¬¼¡¤ÎºâÀ¯¸¡¾Ú¤Þ¤Ç¤Ë50¡ó¤òÀÚ¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡×À©ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤ò½ñ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡¢¡Ö½êÆÀÂåÂØÎ¨¤¬¼¡¤ÎºâÀ¯¸¡¾Ú¤Þ¤Ç¤Ë50¡ó¤òÀÚ¤ë¡×¤«¤É¤¦¤«¤ò¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁ°Äó¤ò¤ª¤¤¤Æ5Ç¯¤Ë°ìÅÙ³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬ºâÀ¯¸¡¾Ú¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸¡¾Ú¤òË¡Äê¸¡¾Ú¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö½êÆÀÂåÂØÎ¨¡×¤È¤Ï²¿¤«¡©
¤½¤ÎÄêµÁ¤âË¡Î§¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×ÉØ2¿ÍÊ¬¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬¸½ÌòÃËÀ1¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤ËÂÐ¤¹¤ëÈæÎ¨¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ¤ÎÀ¤ÂÓÎà·¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢É×¤ÏÃËÀ¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤Ç40Ç¯´ÖÊÝ¸±ÎÁ¤òµò½Ð¤·¡¢ºÊ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀì¶È¼çÉØ¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤È¤â65ºÐ¤«¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁÛÄê¤Ç¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â³Û¤Î¤³¤È¤¬¡Ö¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¤Î¾Íè¤Î½êÆÀÂåÂØÎ¨¤¬Ë¡Äê¸¡¾Ú¤Ç¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â¤ËÃÖ¤Ä¾¤¹ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÁêÅö¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÇÛÎ¸¤¬·ç¤±¡¢ºâÀ¯¸¡¾Ú¤Î¤¿¤Ó¤Ë¸í²ò¤Èº®Íð¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¤È¤Ï40Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÉ×¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈÀì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·º£¤ÏË¡Î§¾å¡¢65ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢65¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷·×¤Î½¢¶ÈÎ¨¤â50¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Î¤Û¤¦¤¬Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¤È¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¤Î½êÆÀÂåÂØÎ¨¤¬²¿³ä²¼¤¬¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¡¢º£¤ÈÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤È¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉáÄÌ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤¬ËÁÆ¬¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤ÏÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Ç¯¶â¤ÎÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤ê¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¤ÎÌÜÅª³°»ÈÍÑ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢½êÆÀÂåÂØÎ¨¤ÎÄã²¼Î¨¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¿¤«¤â¤½¤Î³ä¹ç¤Ç¸½ºß¤ÎµëÉÕ·î³Û¤¬²¼¤¬¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯¶â¤Ø¤Î¾ÍèÉÔ°Â¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¤òÄ¶¤¨¤ë»î¤ß¤ÎÎò»Ë
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¡¢ºâÀ¯¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¤Î½êÆÀÂåÂØÎ¨¤òÄ´¤Ù¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¤ÎÀßÄê¤òÄ¶¤¨¤¿»î»»¤òÊÌÅÓ¹Ô¤¦»î¤ß¤¬½ù¡¹¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2004Ç¯Ç¯¶â²þ³×¤Î5Ç¯¸å¡¢2009Ç¯¤ÎÂè1²óºâÀ¯¸¡¾Ú¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Äê¸¡¾Ú¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ë¡Î§¾å¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
2014Ç¯¤ÎÂè2²óºâÀ¯¸¡¾Ú¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Äê¸¡¾Ú¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¾å¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö40Ç¯¤ò45Ç¯¤Ë±ä¤Ð¤¹²þ³×¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Î»î»»¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿²þ³×¤ÎÁªÂò»è¤ò¼¨¤¹»î»»¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó»î»»¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿2019Ç¯¤ÎÂè3²óºâÀ¯¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÉý¹¤¤ÁÛÄê¤Ç»î»»¤ò¹Ô¤¦»ñÎÁ4¡ÖºâÀ¯¸¡¾Ú´ØÏ¢»ñÎÁ¡×¤âºî¤é¤ì¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð2019Ç¯¤Ë65ºÐ¤Î¿Í¤Î½êÆÀÂåÂØÎ¨61.7¡ó¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤ÎÇ¯¶â¤Ï¡¢Æ±Ç¯20ºÐ¤Î¿Í¤Ï66ºÐ9¥«·î¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤ì¤Ð¼õµë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»î»»¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¾å¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤È·«¤ê²¼¤²¼õµë¤Î¸ú²Ì¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À»î»»¤â¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Öº£Ç¯¤â¤Þ¤¿·«¤êÊÖ¤¹¤Î¡©ºâÀ¯¸¡¾Ú¸å¤ÎÇ¯¶âÃ¡¤¡×¡Ë¡£
¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ÎºâÀ¯¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î´ØÏ¢»ñÎÁ4¤¬¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢½ÐÀ¸¥³¡¼¥Û¡¼¥ÈÊÌ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¼¡ÊÌ¤ÎÏ·ÎðÇ¯¶â¤ÎÊ¿¶Ñ·î³Û¤ä¤½¤ÎÊ¬ÉÛ¤¬½é¤á¤Æ»î»»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢³ÆÇ¯Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤«¤ò»î»»¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ìÈÖº¸¡£2024Ç¯ÅÙËö¤Ë65ºÐ¤ÇÏ·ÎðÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÃË½÷·×¤ÎÊ¿¶Ñ·î³Û¤Ï12.1Ëü±ß¡¢·î³Û20Ëü±ß°Ê¾å¤Ï9.1¡ó¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢°ìÈÖ±¦¡£¸½ºß20ºÐ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÇ¯¶â¤Ï¡¢²áµî30Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï2024Ç¯²Á³Ê¤Ç13.6Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤à¾ì¹ç¤Ë¤Ï22.5Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Î·î³Û20Ëü±ß°Ê¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï64.8¡ó¤ÈÂçÉý¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë´ØÏ¢»ñÎÁ4¤Ë¤ÏÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î¹½À®³ä¹ç¤Î¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¼«±Ä¶È¼Ô¤Ê¤É¤Î¹ñÌ±Ç¯¶â1¹æ¡¢¤½¤ì¤ËÇÛ¶ö¼Ô¤ËÉÞÍÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¤ËºÊ¤ÎÆþ¤ë¹ñÌ±Ç¯¶â3¹æ¤Î³ä¹ç¤¬Äã²¼¤·¤Æ¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤¢¤ë2¹æ¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢½÷À¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¤Ç¤Ï½÷À¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀì¶È¼çÉØ¤Ç3¹æ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¤«¤é¤Ï¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î¾Íè¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢½÷À¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥°¥é¥Õ¤Î°ìÈÖº¸¡£¸½ºß65ºÐ¤Î½÷À¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç17.2Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¤³¤ì¤«¤é¤âÏ«Æ¯»²²Ã¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìÈÖ±¦¤Î¸½ºß20ºÐ¤Î½÷À¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤ÏÊ¿¶Ñ31.6Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸«ÄÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¸½ºß65ºÐ¤Î½÷À¤ÎÊ¿¶Ñ·î³Û9.3Ëü±ß¤Ï¸½ºß20ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤Ï19.8Ëü±ß¤Ø¤ÈÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î¿Þ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥³¡¼¥Û¡¼¥ÈÊÌ¡Ê2024Ç¯ÅÙËö¤ÎÇ¯ÎðÊÌ¡Ë¤Ë¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÇ¯¶â¤ÎÊ¿¶Ñ·î³Û¤¬¡¢ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¡¢2024Ç¯ÅÙÇ¯¶â³Û¤ò100¤È¤·¤Æ¸«¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ê½Ä¼´¤ÎÌÜÀ¹¤¬¥±¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡Ë¡£
À®Ä¹·¿·ÐºÑ°Ü¹Ô¡¦·ÑÂ³¥±¡¼¥¹¤Ç¤â²áµî30Ç¯Åê±Æ¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤ÎÇ¯¶âÊ¿¶Ñ·î³Û¤Ï¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷À¤ÎÊ¿¶Ñ·î³Û¤Ï¡¢Âç¤¤¯¿¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¸üÀ¸Ç¯¶âÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤Ï¿¤ÓÂå¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢½÷À¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Àè¤Ë¡ÖÂ²¼¤Î½êÆÀÂåÂØÎ¨³ÎÊÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¼õµë³«»Ï»þ´ü¤ÎÁªÂò¡×¤Ç¤ß¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¼õµë¤òÁªÂò¤¹¤ì¤ÐµëÉÕ¿å½à¤ÏÁêÅö¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤â¡¢ÃË½÷¤òÌä¤ï¤º65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÆ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÏ«Æ¯´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬Ç¯¶â¤ÎµëÉÕ¤Î½½Ê¬À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤¬¤¢¤ëÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÅªÇ¯¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡Ê½êÆÀ¡Ë¤ÎÁí·×¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ò¸øÅªÇ¯¶â¤Ë²ó¤¹¤«¤ò·è¤á¤ë½êÆÀ¤ÎÊ¬ÇÛÁõÃÖ¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ¬ÇÛÁõÃÖ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼ç¤ËÈïÍÑ¼ÔÊÝ¸±¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¤ÏGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤Î1³ä¶¯¤ò¸øÅªÇ¯¶â¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¢¶ÈÎ¨¤¬¹â¤Þ¤êÈïÍÑ¼Ô¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¡ÊÄ¹´üÊÝ¸±¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¥¿¥¤¥à¥é¥°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡ËGDP¤Î¤¦¤Á¤«¤é¸øÅªÇ¯¶â¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë³ä¹ç¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆ°¤¤ò¸øÅªÇ¯¶â¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢Ç¯¶â¤ÎµëÉÕ¤Î½½Ê¬À¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Î¿Þ¤Ï¡¢2004Ç¯¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤ÎºâÀ¯ºÆ·×»»»þ¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢ÈïÍÑ¼ÔÊÝ¸±ÈïÊÝ¸±¼Ô¿ô¤ÈÂè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¿ô¤Î¸«ÄÌ¤·¤È¤½¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¹¡£2004Ç¯»þ¤Ë¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÈïÍÑ¼ÔÊÝ¸±ÈïÊÝ¸±¼Ô¿ô¤Ï²á¾¯¤Ë¡¢Âè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¿ô¤Ï²áÂç¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿2004Ç¯»þ¤Î¸«¹þ¤ß¤Î´Ö°ã¤¤¤Ï¤è¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«--¸«¹þ¤ß°ã¤¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢2004Ç¯»þ¤Î»î»»¤è¤ê¤â¡¢º£¤Ï¡¢¹¬¤¤¤Ë¤âµëÉÕ¤Î½½Ê¬À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î¿Þ¤Ï¡¢Âè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¿ô¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢ÂçÉý¤ËÂè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¸«ÄÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢µëÉÕ¤Î½½Ê¬À¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¶¦Æ¯¤¤ÎÀ¤ÂÓ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤È¤â¤Ë¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ëÊÒÆ¯¤¤Î¤È¤¤è¤ê¤Ï¡¢¤½¤Î²È·×¤ÏµëÉÕ¤Î½½Ê¬À¤¬¹â¤Þ¤êÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£À¤´Ö¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¡ÖÆ¯¤Â»¡×¡Ö3¹æ¤Ï¤ªÆÀ¡×¤È¤¤¤¦±½¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¥ß¥¹¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ÖÉÝ¤¤"½¸ÃÄºÅÌ²"Àì¶È¼çÉØÇ¯¶â3¹æ¤Ï¤ªÆÀ¤Ç¥º¥ë¥¤¡×¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿3¹æÍý²ò¤Ë´Ø¤¹¤ë½¸ÃÄºÅÌ²¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¸í²ò¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¤¯¤é¤·Êý²ñµÄ¤Ï¡¢½÷À¤¬¤Û¤ÜÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¾ì¹ç¡¢·ÑÂ³½¢Ï«·¿¤Î¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥¹¤òÁªÂò¤¹¤ì¤Ð½Ð»ºÂà¿¦·¿¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥¹¤ËÈæ¤Ù¡¢Âà¿¦¶â¤ò½ü¤¤¤Æ¤âÀ¸³¶¤ÎÀ¤ÂÓ¼ýÆþ¤ÇÌó2²¯±ß¡¢¤¦¤ÁÇ¯¶â¤ÇÌó3000Ëü±ßÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò»î»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ª¿ÈµëÉÕ¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤ë¸øÅªÇ¯¶â¤ÏÄ¹À¸¤¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÊÝ¸±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¹À¸¤¤¹¤ì¤ÐÇ¯¶â¤Ç¤Îº¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤¬·ÑÂ³½¢Ï«¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¼êÅö¤ÈÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤Ë¤è¤ëÉ×¤Î¼ýÆþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢33Ç¯´ÖÍøÍÑ¤Ç670Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤Î»î»»¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ÖÅìµþ¤Ç¤Î¤¯¤é¤·Êý¡¢Æ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Á¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î»×¤¤¡Á¡ãÅìµþ¤¯¤é¤·Êý²ñµÄ¡ä¡×¡Ë
¤Þ¤¿ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢¤¯¤é¤·Êý²ñµÄ¤ÎÀ¸³¶¼ýÆþ¤Î»î»»·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤òºî¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯10·î1Æü¤ÎÅ¬ÍÑ³ÈÂç¤ÎÁ°¸å¤Ç»³¼êÀþ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÅÔÆâ¤ÎÅÅ¼ÖÆâ¤ä³Æ±Ø¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤É¤ó¤É¤óÎ®¤·¡¢º£¤âYouTube¤äTVer¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤â¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ÖÅìµþ¥é¥¤¥Õ¡ß¥¥ã¥ê¥¢¡×¡Ë¡£
¼¡¤Ï¡¢10·î1Æü¡¢ÈïÍÑ¼ÔÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬101¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤«¤é51¿Í°Ê¾å¤Ø¤Î³ÈÂç¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¤¯¤é¤·Êý²ñµÄ¤Ç¤Î¡¢È¯¸À¤Ç¤¹¡£
ÃÎ»ö¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¡¢ºÇÄÂ¤Î°ú¾å¤²¡¢ÈïÍÑ¼ÔÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ³ÈÂç¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£
Ä¾¶á¤Ç¤Ï2²óÅ¬ÍÑ³ÈÂç¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2016Ç¯¤Î»þ¤ÏÇ¯¶â¶É¤Î¸«¹þ¤ß°Ê¾å¤ËÅ¬ÍÑ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤Â»¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥¦¥½¤ÎÏÃ¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
3¹æÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢½÷À¤ÏÆ¯¤¯¾ì¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢°é»ù¡¢²ð¸î¤Î²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÎÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤ÎÆ¯¤Êý¤â¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½÷À¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¹çÍýÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÅö»þ¤ÎÀì¶È¼çÉØ¤Ø¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢Âè3¹æÈïÊÝ¸±¼ÔÀ©ÅÙ¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤À¤«¤é¡¢»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬ÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤è¤ê¤â¡¢º£¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó½÷À³èÌö±þ±çÃÄ¤ÎÅØÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤ÎÆ¯¤¾ì¤âÀ°È÷¤µ¤ì¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤âÀ°È÷¤µ¤ì¡¢ÃËÀ¤ÎÆ¯¤Êý¤â¾¯¤·¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÄí¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À©ÅÙ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤Â»¤À¡×¡Ö3¹æ¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¯¤Â»¤À¤È¤«¤¤¤¦¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëÀ¸³èÊÝ¸î¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¡¢Æ¯¤«¤Ê¤¤Êý¤¬ÆÀ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÊó¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÊó¤è¤ê¤â7ÇÜ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¥Þ¤ò¤¤¤«¤ËÀµ¤¹¤«¡£Ç¯¶â¼þ¤ê¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÏÃ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢¹ñ¤è¤ê¤âÎ¨Àè¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¡¢Àµ³Î¤ÊÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢½÷À¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤òÄÉµá¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î¤³¤Î¤¯¤é¤·Êý²ñµÄ¤â¡¢Ì´¤È´õË¾¤Î¤¢¤ëÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇïèÃ£¤ËµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¼ÏÂÅªÍøÍÑ¤ÈÎáÏÂÅªÍøÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÒÆ¯¤À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÞÍÜ²ÈÂ²¤Ø¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤¿ÆüËÜ¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÍøÍÑ¤Î»ÅÊý¤Ï¾¼ÏÂÅªÍøÍÑ¤«¤éÎáÏÂÅªÍøÍÑ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÌÜ²¼¡¢ºÇÍ¥Àè¤ÎÇ¯¶âÀ¯ºö¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤È¤¤¤¦½êÆÀ¤ÎÊ¬ÇÛÁõÃÖ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÅ¬ÍÑ³ÈÂç¡¢º£¤Ï¶ÐÏ«¼Ô¤Ë¤Ï¶ÐÏ«¼Ô¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÊÝ¾ã¤ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶ÐÏ«¼Ô³§ÊÝ¸±¤Î¼Â¸½¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ÖÂè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¡¢½¢¶ÈÄ´À°¤ÏÄÂ¶â¤âÇ¯¶â¤âÂ»¡×¡Ë¡£
¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½÷À¤¬¤è¤êÄ¹¤¯¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°é»ù¡¦²ð¸î¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤ò°ìÁØ½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡¢Ç¯¶âÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¸øÅªÇ¯¶â¤ÎµëÉÕ3¸¶Â§¤È¤Ï²¿¤«
º£¸å¡¢Å¬ÍÑ³ÈÂç¤ä½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¿Ê¤àÃæ¡¢½÷À¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿Â¦ÌÌ¤ò¡¢»Ù¤¨¼ê¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤éÇ¯¶â¤ÎºâÀ¯¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡¢½÷À¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎµëÉÕ³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ë»ä¤¬¸øÅªÇ¯¶â¤ÎµëÉÕ¸¶Â§¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë3¸¶Â§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¶â¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤òÂ¿¤¯Ê§¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤«Â¾¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¤³¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢»Ù¤¨¼ê¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ù¤¨¼ê¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ë¤Þ¤ÇÅ¬ÍÑ³ÈÂç¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤¯¸«¤ëÏÃ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯º¬µò¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Î¿Þ¤Ï¡¢½÷À¤ÎÏ·ÎðÇ¯¶â¤ÎÇ¯¶â·î³ÛÊ¬ÉÛ¤ÎÊÑ²½¡ÊÀ¸Ç¯ÅÙÊÌ¡Ë¤Î¥°¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£
1959Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Î2024Ç¯ÅÙ¤Ë65ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¶â·î³Û7Ëü¡Á10Ëü±ß¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢10Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÄã¤¤Ç¯¶â³Û¤Î¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï67.3¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢2004Ç¯ÅÙ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿º£20ºÐ¤Î½÷À¤Ï¡¢Ï«Æ¯»²²Ã¤¬Á²¿Ê¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï15Ëü¡Á20Ëü±ß¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ÎÊ¬ÉÛ¤Ë¤Ê¤ê¡¢10Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ï13.0¡ó¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÏ«Æ¯»²²Ã¤¬¿ÊÅ¸¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï20Ëü¡Á25Ëü±ß¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ëÊ¬ÉÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢10Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ï2.8¡ó¤Ø¤È·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À³èÌö¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯¶â
º£²ó¤ÎºâÀ¯¸¡¾Ú¤Ï¡¢½÷À³èÌö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢»Ò¤É¤â»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢²Ã¤¨¤Æ¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î½¢Ï«¤Îµ¡²ñ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤ÏÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¡¢À©ÅÙ¤òºî¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¹ñÌ±¤Î¼«½õ¡¦¼«Î©¤ÎÀº¿À¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤¬Ê§¤ï¤ì¡¢¤à¤·¤íÂ¥¤¹¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤è¤¤¼Ò²ñ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¡¢1¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Î©¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢1¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÇ¯¶â¤â½¼¼Â¤¹¤ë¡£À©ÅÙÀß·×¤ò¤·¤¿Àè¿Í¤¿¤Á¤¬¸øÅªÇ¯¶âÊÝ¸±¤ËËä¤á¹þ¤ó¤ÀÍýÇ°¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡¤Î¿Þ¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙËö¤ÎÇ¯Îð¤´¤È¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬65ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤Î¸üÀ¸Ç¯¶âÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤Ç¤¹¡£2024Ç¯ºâÀ¯¸¡¾Ú¤Ç¸«ÄÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î¸üÀ¸Ç¯¶âÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤Ï¡¢¸½ºß65ºÐ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÊ¿¶Ñ17.2Ç¯¤è¤ê¤âº£20ºÐ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï31.6Ç¯¤È¤Ê¤êÂçÉý¤Ë¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸½ºß20ºÐ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬65ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Î¸üÀ¸Ç¯¶âÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤ÏÃËÀ60.2¡ó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢½÷À¤Ï36.0¡ó¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤ÎºâÀ¯¸¡¾Ú¤Ç¸«ÄÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¤¬¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤¬¹¤¯³«¤«¤ì¤¿¼Ò²ñ¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁ°¸þ¤¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï«Æ¯ÎÏ´õ¾¯¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý
ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÏÂç¤¤Ê¹½Â¤Å¾´¹¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯Ï«Æ¯»Ô¾ì¤¬ÃÐ´Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤ËÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤«¤é¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤¬É¯Ç÷¤·¤¿Ï«Æ¯ÎÏ´õ¾¯¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢2024Ç¯10·î1Æü¤ÎÅ¬ÍÑ³ÈÂç¤ÎÄ¾Á°¤Ë³«¤«¤ì¤¿¼Ò²ñÊÝ¾ã¿³µÄ²ñÇ¯¶âÉô²ñ¤ÇÇÛÉÛ¤·¤¿»ñÎÁ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ÎÆÃ½¸¡Ö¤¤¤Þ¤¹¤°¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÆþ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¢¾æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÆþ¤ì¤ë»Å»ö¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤Î¤â1¤Ä¤Î¼ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤º¤ìÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Þ¤Î»Å»ö¤¬ÈóÅ¬ÍÑ¶È¼ï¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¬ÌÏÍ×·ï³°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÃÆþ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅ¾¿¦¤¹¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Þ¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â´°È÷¤Î¤è¤ê¾ò·ï¤Î¤¤¤¤»Å»ö¤Ë½¢¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤êàÇ¯¼ý¤ÎÊÉá¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÂè3¹æ¤Ç¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢»ö¶È¼ç¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤òÈ¾Ê¬Ê§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ëÆ¯¤Êý¤ò¤·¤¿Êý¤¬¡¢Ï·¸å»ñ»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³¶¤Î¼ýÆþ¤â°µÅÝÅª¤ËÁý¤ä¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¸¢¾æ¤µ¤ó¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤Ï¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤¬ÃÐ´Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÈïÍÑ¼ÔÊÝ¸±¤ò´°È÷¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼ÒÊÝ´°È÷¤Ç¤Ê¤¤¤È¿Í¤ò¸Û¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤Ï¡¢»þ¤Ë¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤òÇÛÉÛ¤·¤¿Æü¤ÎÇ¯¶âÉô²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¢¾æ°Ñ°÷¡¡º£¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÌÜ°Â50±ß¤è¤ê¤â9±ß¾å¤²¤Æ59±ß¤È¤·¤¿¸©¤¬¸øÏ«»È¤ÎÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇºÎ·è¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÌÜ°Â¤è¤ê¤â34±ß¤â¾å¤²¤¿¸©¤Ç»ÈÍÑ¼ÔÂ¦¤Î»¿À®¼Ô¤¬¤¤¤ë¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢°ìÊý¤ÇÏ«Æ¯¼ÔÂ¦¤ÎÈ¿ÂÐ¼Ô¤â¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢ÃÐ´Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤«¤é¡¢É¯Ç÷¤·¤¿¾õÂÖ¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÍÑ¸ì¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÌµÀ©¸ÂÏ«Æ¯¶¡µë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¿åÊ¿Åª¤ÊÏ«Æ¯¶¡µë¶ÊÀþ¤¬È¿»þ·×¼þ¤ê¤Ë²óÅ¾¤·»Ï¤á¤Æ¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤¬´õ¾¯¤Ê¼Ò²ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï´ë¶È¡¢ÆÃ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤¬À¸¤»Ä¤ëÀïÎ¬¤ò180ÅÙÅ¾´¹¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÌµÀ©¸ÂÏ«Æ¯¶¡µë¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Ø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¹¤àÊýË¡¤ä¡¢Ë¡Î§¤ËÄñ¿¨¤·¤Ê¤¤¤ÇÄÂ¶â¤ò²¼¤²¤ëÊýË¡¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬¸ÜµÒ¤Î´ë¶È¤¬À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤ÎÍ±×¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¥Õ¥§¡¼¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÏ«Æ¯ÎÏ´õ¾¯¼Ò²ñ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Ž¥Ž¥Ž¥¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ë´ë¶È¤¬À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ËÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿¦¾ì¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤È¤«¡¢ÈïÍÑ¼ÔÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ¤ÏÏ«Æ¯¾ò·ï¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ç¤¹¤è¤È¡¢¾¯¡¹¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï´ë¶È¤ËÍ¥¤·¤¤Í±×¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ž¥Ž¥Ž¥¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥ß¥¹¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì¤ÎÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢»ä¤â¤³¤ÎÅÀ¤Ï»Ô¾ì¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï«Æ¯»Ô¾ì¤¬É¯Ç÷¤·¤ÆÏ«Æ¯ÎÏ´õ¾¯¼Ò²ñ¤ËÆþ¤Ã¤¿º£¤Î¶ÉÌÌ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»Ô¾ì¤ÎÎÏ¤òºï¤°À¯ÉÜ¤Î²ðÆþ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸¢¾æ Á±°ì ¡§ ·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¾¦³ØÉô¶µ¼ø¡Ë